Bushido: Darum lügt Anna-Maria Ferchichi, wenn es um seinen Beruf geht

Im Sommer 2022 kehrte Bushido alias Anis Ferchichi Berlin den Rücken und wanderte zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi und den gemeinsamen Kindern nach Dubai aus. Dass er in Deutschland ein berühmter Rapper ist, wissen viele dort jedoch gar nicht. Grund dafür ist seine Frau Anna-Maria.

In der Doku "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" wird die Großfamilie bei ihrem Alltag begleitet. Egal ob bei der Vorbereitung auf Bushidos Tour oder beim Fußballtraining der Kinder in Dubai - die Kameras sind immer mit dabei. In einer Folge plaudert Anna-Maria dabei ein lustiges Detail aus. Sie verrät am Rande des Fußballtrainings ihrer Kinder, dass viele Bekannte in ihrer neuen Wahlheimat überhaupt nicht wissen, warum das Paar finanziell ausgesorgt hat.

Wenn sie von Bekannten gefragt wird, was die Eheleute beruflich machen, schwindelt Anna-Maria gerne mal ein bisschen. Laut ihr arbeitet Bushido "im E-Commerce und macht Immobilien". Über sich selbst sagt die Schwester von Sarah Connor dagegen, sie würde "von zu Hause aus arbeiten."

Doch warum die Heimlichtuerei? "Es stimmt ja auch irgendwie, man will ja nicht lügen. Was soll ich denn sagen? 'Mein Mann ist ein Superstar in Deutschland?' Na klar!", erklärt Anna-Maria ihre Gründe.

Bushido kündigt Karriere-Aus an

Erst vor wenigen Tagen hatte Bushido auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben, dass er nach seiner Tournee Anfang 2026 seine Karriere beenden werde. "Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück und bedanke mich für eine wunderbare Zeit", sagte er in einem Video und fügte hinzu: "28 Jahre Karriere und ich glaube, jetzt ist es auch mal an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen."