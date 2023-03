Cara Delevingne verzauberte auf dem roten Teppich bei den Oscars 2023 mit ihrem Look und ihrer Ausstrahlung Millionen Fans. Die 30-Jährige zog mit ihrem roten Kleid mit Beinschlitz alle Blicke auf sich. Doch es war vor allem eine Sache, die ihre Fans glücklich machte: Nach ihrem Absturz im September 2022 sah Cara endlich wieder gesund und glücklich aus.

Nach Sucht-Beichte: Cara Delevingne bei den Oscars 2023

Cara Delevingne trug bei den Oscars 2023 ein elegantes, bodenlanges Kleid mit einem Beinschlitz - und war damit der Hingucker auf dem roten Teppich. Doch es war mehr als ihr gelungener Red-Carpet-Look, der Aufsehen erregte. Fans aus aller Welt freuten sich besonders darüber, dass das Model nach ihrem schlimmen Absturz im September 2022 wieder gesund und glücklich wirkte.

Cara stolzierte auf den roten Teppich, stellte sich selbstbewusst vor die Fotografe:innen, als würde sie der ganzen Welt klar machen wollen: 'Ich bin wieder da und mir geht es gut'. Auch abseits vom Red Carpet konnte man beobachten, dass das Model ganz offensichtlich ihre "dunkle Zeit" hinter sich gelassen hat. Cara wirkte bei den Oscars 2023 glücklich, lachte mit ihrer Model-Kollegin Winnie Harlow und hatte sichtlich jede Menge Spaß bei dem größten Film-Event des Jahres.

Cara Delevingne: So schlimm war ihre Sucht

Nur wenige Tage vor den Oscars 2023 beschrieb Cara der Vogue ihren Absturz im September als Warnschuss für eine darauffolgende Sucht-Therapie. Schon seit ihrer Kindheit hat Cara Delevingne vor allem mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Mit 15 Jahren nahm sie bereits Antidepressiva und stieg vollkommen in die Party- und Drogenszene von London ein. Psychische Probleme und ungeplante Selbstverletzungen prägten ebenfalls das Leben von Cara Delevingne. Umso schöner war es nun das Model wieder in strahlendem und gesundem Anblick bei der 95. Oscar Verleihung zu sehen.

Im Clip spricht Cara Delevigne über ihren Kampf gegen die Sucht:

Cara Delevingne bei den Oscars 2023: So reagierten ihre Fans

Auf Twitter gab es für ihren Red Carpet-Auftritt jede Menge Komplimente, User freuten sich für Cara und bejubelten ihr Comeback. "Sie sieht unglaublich aus", schrieb ein User. "Was für ein Glow Up" so ein anderer Fan auf Twitter.