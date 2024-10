Channing Tatum und Zoë Kravitz trennen sich - Doch ein Filmprojekt verbindet sie weiterhin

Ist das Ende eines Hollywood-Traumpaares besiegelt? Wie US-Medien berichteten, haben Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) ihre Verlobung gelöst. Gleichzeitig wird in Hollywood auch gemunkelt, dass sie demnächst gemeinsam für einen neuen Film vor der Kamera stehen werden.

Der Traum von der großen, ewigen Liebe scheint geplatzt. Wie das US-Magazin "People" zuerst meldete, sollen Channing Tatum ("Magic Mike", "Deadpool & Wolverine") und Zoë Kravitz ("Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"), die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (60), nach dreijähriger Liebe ihre erst vor einem Jahr geschlossene Verlobung gelöst haben.

"People" berief sich auf mehrere Berichte von Menschen aus dem direkten Umfeld der beiden Schauspieler und die Tatsache, dass Zoë zuletzt mehrmals alleine bei öffentlichen Events auftrat und dabei ihren Verlobungsring nicht trug. Offizielle Statements der beiden zur potenziellen Trennung gab es bis dato noch nicht.

Channing Tatum und Zoë Kravitz verliebten sich am Filmset

Nur wenige Stunden, bevor "People" die Trennungsnachricht veröffentlichte, wies Tatum in einer Instagram-Story auf ein künftiges gemeinsames Projekt der beiden hin. Sie werden nämlich beide neben Dave Bautista, Cate Blanchett, Steven Yeung, Riley Keough und Léa Seydoux in der neuen Action-Komödie "Alpha Gang" mitspielen. Diese Nachricht verbreitete zunächst Ex-Wrestler Dave Bautista auf seinem Instagram-Account. Tatum repostete den Beitrag, einen Screenshot des Fachmagazins "Deadline", dann auf seinem Account.

Es könnte also ein gemeinsamer Film am Ende ihrer Beziehung stehen. Und auch der Anfang ihrer Liebe begann mit einem gemeinsamen Projekt. Channing Tatum und Zoë Kravitz hatten sich zwar bereits 2020 kennengelernt, verliebten sich aber erst am Set von "Blink Twice". Für Kravitz' Filmdebüt verpflichtete sie Tatum als männliche Hauptrolle. Die Dreharbeiten begannen im Juli 2021 und es scheint schnell gefunkt zu haben. Im Oktober 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich.

Noch im September versicherte Channing Tatum seine absolute Unterstützung

"Blink Twice" kam im August in die Kinos. Channing Tatum begleitete die Filmemacherin auf der Promotion-Tour, die auch nach London führte. Wie er auch im März dabei war, als ihr Vater Lenny Kravitz seinen Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" erhielt.

Die Liebe der beiden schien unerschütterlich zu sein. Noch im September, als der Release-Stress von "Blink Twice" seinen Höhepunkt erreicht hatte, postete der Schauspieler eine bewegende Nachricht an seine Liebste auf seinem Instagram-Account. Er lobte seine Verlobte für ihre Kraft und ihr Durchhaltevermögen und versicherte ihr seine unbedingte Unterstützung. Unter anderem schrieb er: "Vielen Dank, dass du mich gefunden und gesehen hast. Ich habe dich für immer. Du und ich, Rücken an Rücken gegen alles."