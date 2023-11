Charles feiert 75. Geburtstag: Prinz Harry soll die Einladung abgelehnt haben!

Am 14. November ist es soweit: König Charles feiert seinen 75. Geburtstag. Doch Prinz Harry wird bei diesem familiären Anlass angeblich mit Abwesenheit glänzen.

Am 14. November feiert König Charles III. seinen 75. Geburtstag. Medienberichten zufolge plant der britische Monarch zu diesem Anlass ein Fest im Kreise seiner Liebsten - doch wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, soll ein Mitglied der britischen Königsfamilie die Einladung zu den Feierlichkeiten in Clarence House angeblich abgelehnt haben. Demnach soll Prinz Harry (39) nicht zu der Geburtstagsfeier seines Vaters erscheinen, während alle anderen engen Familienmitglieder vor Ort sein werden.

Prinz Harry hat die Einladung offenbar ausgeschlagen

Die Spekulationen scheinen das schlechte Verhältnis zwischen Vater und Sohn zu untermauern. Dem Bericht zufolge ist es bereits die zweite Möglichkeit in jüngster Vergangenheit, die Harry nicht wahrnimmt, um Zeit mit Charles zu verbringen. Zuletzt soll er im September die Einladung abgelehnt haben, den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) auf Balmoral im Kreis der Familie zu verbringen. Über das Nicht-Erscheinen bei den kommenden Geburtstagsfeierlichkeiten hatte zuerst am Wochenende die "Sunday Times" berichtet.

Anfang Oktober hatte hingegen ebenfalls "Daily Mail" darüber berichtet, dass König Charles das royale "Familienunternehmen" radikal umstrukturiere. Demnach kategorisiert der britische Regent seine familiären Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nun nach Rang und Aufgaben beziehungsweise nach nicht mehr für das Königshaus tätige Royals.

Letztere sind offenbar Prinz Andrew (63) sowie das ausgewanderte Ehepaar Prinz Harry und Herzogin Meghan (42) - wobei Andrew gegenüber den Sussexes offenbar noch bevorzugt behandelt wird. Etwa durfte er zusammen mit Prinz Edward (59) an der Gedenkfeier für die verstorbene Königin in der St. George's Chapel in Windsor teilnehmen, während Harry am selben Tag angeblich darum kämpfte, die Erlaubnis zu erhalten, ihr Grab besuchen zu dürfen.

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral gestorben. Seither ist ihr erstgeborener Sohn Charles der neue König. Dessen jüngerer Sohn Harry wanderte 2020 mit seiner Familie nach Kalifornien aus - und rechnet seither auf unterschiedliche Art mit den Royals ab. Unter anderem in seinem Buch, in dem er seine Stiefmutter, Königin Camilla (76), als "gefährlich" bezeichnete