Chrissy Teigen und John Legend: Ungewöhnlicher Aufenthalt – sie haben im Barbie-Haus geschlafen!

Das Wichtigste in Kürze Airbnb lässt pünktlich zum Start des neuen "Barbie" Films Fans im "Barbie Dreamhouse" schlafen.

Model Chrissy Teigen und Ehemann John Legend sind auch Gäste in der pinken Luxusvilla.

Auf Instagram teilt die Familie Bilder ihres Ausflugs ins knallpinke Barbie-Paradies.

Das "Barbie"-Fieber ist ausgebrochen. Der neue "Barbie"-Film von Regisseurin Greta Gerwig sorgt für einen regelrechten weltweiten Hype rund um die ikonische Puppe. Barbie ist wieder in aller Munde und auch Airbnb fährt mit einer passenden Marketingaktion auf. Das Unternehmen bietet Besuche im "Barbie Dreamhouse" in Malibu an. Da konnten US-Model Chrissy Teigen und der Sänger John Legend nicht nein sagen und stiegen samt Kinderschar in der pinken Luxusvilla ab.

Traum in Neon-Pink: Chrissy Teigen und John Legend ziehen ins "Barbie Dreamhouse"

Wohnen wie Barbie und Ken? Das haben US-Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend "Barbie's Malibu Dreamhouse" ausprobiert. "Haben die Nacht bei Ken verbracht", witzelte Teigen und postete dazu Fotos und Videos von ihrem Aufenthalt in der pinken Luxusvilla im kalifornischen Malibu, die komplett im Barbie-Stil eingerichtet ist. Heißt pink, pink und nochmal pink. Ein Traum für alle Fans der wohl berühmtesten Puppe der Welt.

Ein Foto zeigt Tochter Luna, die auf einem rosa Kissen am Pool sitzt. Ein Video zeigt Sohn Miles und Vater John, die mit Cowboyhüten auf einem großen Plastikpferd thronen. Chrissy Teigen selbst posiert auf hohen Absätzen und mit gelben Rollschuhen vor einer mit Lametta behängten Wand. Ein Traum in Neon-Pink. Die Fans jedenfalls sind begeistert:

Ich kann nicht mehr. Das war mein Traum meine ganze Kindheit! Instagram-Kommentar , 2023

So eifersüchtig. Sieht super aus. Instagram-Kommentar , 2023

Wer nun selbst in die rosa gestrichene Privatvilla mit Meeresblick ziehen will, der kann das tun. Über die Plattform Airbnb kann man das Haus zum Kinostart des neuen Barbie-Films Mitte Juli kurzzeitig mieten. Während des Aufenthalts können die Gäste Kens beeindruckende Garderobe erkunden, Line-Dances auf Kens Outdoor-Discotanzfläche lernen und den Infinity-Pool genießen. Außerdem können sie gelb- und pinkfarbene Impala-Rollschuhe und Surfbretter mit nach Hause nehmen, so AirBnB. Die Buchung ist ab dem 17. Juli möglich und ist komplett kostenlos!

Übrigens: Es gibt immer mal wieder solche Aktionen von AirBnB. So wurde passend zur Vorweihnachtszeit bereits das berühmte Haus aus dem Kultfilm "Kevin – Allein zu Haus" vermietet.

Chrissy Teigen und John Legend sind kürzlich wieder Eltern geworden

Nur fünf Monate nach der Geburt ihres Töchterchens Esti überraschen Chrissy Teigen und John Legend ihre Follower:innen kürzlich auf Instagram mit dieser Neuigkeit: Sie haben wieder Nachwuchs bekommen! In ihrem Beitrag verraten die Eheleute, dass ihr Sohn Wren Alexander am 19. Juni per Leihmutter zur Welt kam.

"Nachdem ich Jack verloren hatte, dachte ich nicht, dass ich noch einmal selbst ein Baby in mir tragen könnte", gibt sie in dem Text offen zu und bezieht sich dabei auf die Fehlgeburt, die sie vor der Geburt ihrer Tochter erlitten hatte. Im Jahr 2021 kontaktierten John Legend und Chrissy Teigen daraufhin eine Leihmutter. Das erste Baby verlor sie, doch beim zweiten klappte es. Ungefähr zur selben Zeit wurde das Model damals selbst schwanger. In ihrem Posting drückt die 25-Jährige ihre Dankbarkeit aus und widmet der Leihmutter Alexandra ein paar rührende Zeilen: