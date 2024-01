Christina Hänni erwartet ihr erstes Kind: Auf Instagram wehrt sie sich gegen Bodyshaming

Christina Hänni (33) freut sich auf ihr erstes Kind. Doch nun machte die Profitänzerin erste Erfahrungen damit, dass Bodyshaming auch vor Schwangeren nicht haltmacht. Dagegen wehrt sich die werdende Mutter auf Instagram.

So reagiert Christina Hänni auf Instagram-Kommentar zu ihrem Babybauch

Auslöser war eine Äußerung Hännis, die sich aus dem Fitnessstudio mit einem Schwangerschaftsupdate bei ihren rund 338.000 Followerinnen und Followern gemeldet hatte: "Auch schwanger braucht mein Körper Sport. Alles natürlich in Maßen, aber das tut gut und macht sehr glücklich", teilte sie mit. Und meinte mit Blick auf ihren sich verändernden Körper: "Ich brauche auf jeden Fall neue Sportklamotten, war schwer, was zu finden, was passt."

Daraufhin erhielt die Ehefrau von Sänger Luca Hänni (29) eine Nachricht, die sie in einer ihrer Storys veröffentlichte. Unter dem Motto "Lass das Babybauch-Shaming beginnen", postete sie den Kommentar, in dem stand: "Du hast überhaupt noch gar keinen Bauch? Was machst du erst hochschwanger, wenn du jetzt schon der Meinung bist, dir passt nix mehr? Bisschen übertrieben, oder?"

Das wollte die Tänzerin so nicht stehen lassen und reagierte mit einem kurzen Statement. Die Größe eines Babybauchs zu beurteilen, geht für sie gar nicht: "Ist doch voll individuell und recht unverschämt, das bei Fremden zu bewerten." Außerdem lege eine Schwangere ja nicht nur am Bauch zu. Sie selbst trage jedenfalls inzwischen eine Kleidernummer größer, "weil meine Brust, Hüfte und Beine auch wachsen". Das nenne man Natur. "Ich bin ehrlich, dass mir mein Kleiderschrank halt nicht mehr passt. Und es ist auch total egal!"

Ihre Liebe begann auf dem TV-Parkett

Luca Hänni und seine ehemalige "Let's Dance"-Partnerin mit dem damaligen Namen Christina Luft errangen Anfang 2020 zunächst den dritten Platz in der TV-Show. Wenige Monate nach dem großen Finale gaben die beiden offiziell bekannt, ein Liebespaar zu sein.

In der Schweizer Heimat des ehemaligen "The Masked Singer"-Gewinners kauften sie sich ein Haus und zogen zusammen. Anfang 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt, im Sommer 2023 folgte die Hochzeit. Kurz vor Weihnachten verkündeten Hännis dann die Schwangerschaft.