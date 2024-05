Clea-Lacy Juhn: Ist sie nach dem plötzlichen Beziehungs-Aus wieder mit ihrem Mann zusammen?

"Ich bin gebrochen". Erst vor wenigen Tagen vermeldete Clea-Lacy Juhn (33) bei Instagram, dass sie sich von ihrem Mann Hasim getrennt habe. Gab es jetzt ein spektakuläres Liebes-Comeback? Fans glauben, eindeutige Zeichen dafür gesehen zu haben.

Nach den Posts, die die Bachelor-Gewinnerin von 2017 aus ihrem Urlaub anlässlich ihres 33. Geburtstags bei Instagram veröffentlichte, geriet die Gerüchteküche mächtig ins Brodeln. "Alles Liebe für dich. Du trägst die Ringe wieder", stellte ein Fan fest, nachdem Clea-Lacy eine Bilderstrecke mit sechs Motiven aus dem Urlaub gepostet hatte.

Tatsächlich sind auf mehreren Bildern an beiden Händen Ringe zu erkennen. Für einen scharfsichtigen und -sinnigen Fan war klar: "Clea ist mit ihrem Ehemann im Urlaub. Sie trägt den Verlobungsring und den Ehering wieder." Außerdem recherchierte der Fan und stellte fest: Beide folgten sich wieder auf Instagram.

Zieht es Clea-Lacy wirklich zurück zum Ex?

Wer hat die Fotos von Clea-Lacy im Urlaub gemacht?

Die Bilder, einige sind tatsächlich in einem eher romantischen Ambiente gehalten, müsse ja jemand gemacht haben, hieß es im Netz. Wohl wahr, denn die meisten der Motive sind eindeutig keine Selfies. Hat Hasim die Bilder geschossen? Gibt sich das Paar, das sich erst im November das Jawort gab, eine neue Chance? Zu wünschen wäre es - allein wegen der eineiigen Zwillinge, mit denen Clea-Lacy gerade in der 26. Woche schwanger ist.

In ihrem Post vom 1. Mai, in dem Clea-Lacy die Trennung von Hasim, dem Vater der nahenden Zwillinge, verkündete, hatte sie sich als "künftig alleinerziehend" bezeichnet. Dass sich daran wieder etwas ändern könnte, haben weder Clea-Lacy noch Hasim bislang bestätigt. In den letzten Storys auf ihrem Instagram-Account (462.000 Fans, Stand: 16. Mai, 14:10 Uhr) waren zudem auch keine Ringe mehr an ihren Händen zu sehen.