Collien Ulmen-Fernandes verrät den Grund für ihre Auswanderung nach Mallorca: "Hatte einen Stalker"

Das Wichtigste in Kürze Collien Ulmen-Fernandes lebte mit ihrem Mann Christian Ulmen und der gemeinsamen Tochter jahrelang in Potsdam.

Anfang des Jahres wanderte die Familie aber nach Mallorca aus.

Jetzt erzählt die TV-Moderatorin von den Gründen für ihren Umzug. Alle Infos dazu erfährst du hier.

Anzeige

Collien Ulmen-Fernandes ließ ihre Wahlheimat Potsdam im Januar 2023 hinter sich und wanderte zusammen mit ihrer Familie nach Mallorca aus. Jetzt spricht die TV-Moderatorin erstmals offen über die Gründe für ihren Umzug.

Collien Ulmen-Fernandes' Umzug nach Mallorca war nicht geplant

Im Interview mit "Bunte" erzählt die Schauspielerin, dass die Auswanderung nach Mallorca eigentlich gar nicht geplant war. Nachdem ihr ein Dreh abgesagt wurde, reiste sie ganz spontan mit ihrem Mann Christian Ulmen nach Mallorca, um dem kalten Wetter in Deutschland zu entfliehen. Vor Ort kam dem Paar dann die Idee, spontan ein paar Häuser zu besichtigen. "Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und haben das Haus sofort gekauft", erinnert sich Collien Ulmen-Fernandes zurück. Das gute Wetter und der gigantische Blick aufs Meer habe die Eheleute sofort überzeugt und die beiden waren sich schnell einig, dass "Potsdam da momentan nicht mithalten kann".

Anzeige

Anzeige

Collien Ulmen-Fernandes wurde in Deutschland von einem Stalker belästigt

Doch der Umzug nach Mallorca hatte auch andere Gründe. Wie die 41-Jährige gegenüber "Bunte" verrät, musste sie in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit einem Stalker machen:

Ich hatte einen Stalker, gegen den ich nichts unternehmen konnte, weil der Mann bisher noch nicht gewalttätig war. Collien Ulmen-Fernandes, , 2023

Natürlich versuchte Collien trotzdem gegen ihren Stalker vorzugehen. Doch von der Polizei habe sie sich nicht wirklich ernst genommen gefühlt. "So lapidar sieht das die Polizei, obwohl auch bekannt ist, dass er ein Drogenproblem hat und er mich ständig verfolgt hat", gibt die Autorin preis.

Collien Ulmen-Fernandes fühlt sich auf Mallorca sehr wohl

In ihrer neuen Wahlheimat ist Collien Ulmen-Fernandes mittlerweile gut angekommen. "Das Haus ist so wunderschön, wir haben so einen gigantischen Blick aufs Meer, das Wetter ist besser als in Deutschland", schwärmt sie. Außerdem könne die TV-Moderatorin auf Mallorca viel "kreativer und gelassener" sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ihre Tochter fühlt sich auf der spanischen Urlaubsinsel ebenfalls wohl. "Sie liebt es hier und war von Anfang an total euphorisch", erzählt Collien Ulmen-Fernandes. Auch für die Sicherheit vor Ort ist gesorgt:

Unser Haus steht auch in einer bewachten Villengegend, was mir eine gewisse Sicherheit gibt, wenn ich mal allein dort bin. Es ist wirklich ein Traum und der perfekte Ort, um Kraft zu tanken. Collien Ulmen-Fernandes, , 2023

Ganz aufgeben wollen die TV-Moderatorin und ihre Familie ihre deutsche Heimat aber noch nicht. In Deutschland haben sie weiterhin einen zweiten Wohnsitz.