Cora Schumacher nach Bruch mit Sohn David: "Bin ich immer für ihn erreichbar"

Cora Schumacher wird emotional

Rührende Beichte von Cora Schumacher: Ihr Sohn will keinen Kontakt mehr

So emotional zeigt sich Cora Schumacher nur äußerst selten. Ihr Sohn David treibt ihr in einem Interview jedoch die Tränen in die Augen, denn: Der 22-Jährige möchte keinen Kontakt zu seiner Mutter.