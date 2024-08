Cora Schumacher: Nach Ralfs Coming-out weint sie auf Instagram

Eine Frau weint. Auf einem Foto, das Cora Schumacher (47) auf ihrem Instagram-Account postete, sieht man deutlich: Cora trägt einen Brautschleier. Und es fließt eine Träne ihre Wange hinab. Das fragliche Foto entstand 2002 bei Coras kirchlicher Hochzeit mit Ralf Schumacher (49). Was will sie damit sagen?

Am 14. Juli machte Ralf Schumacher öffentlich, dass er einen Mann liebt. Der ehemalige Formel-1-Star bekam von Fans und Promis viel Zuspruch für sein Coming-out und Glückwünsche zu seinem Leben mit Partner Etienne (34). Nur Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher ließ zwei Wochen lang nichts von sich hören. Jetzt postete sie einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account (415.000 Follower). Sie veröffentlichte ein Bild von ihrer und Ralfs kirchlichen Hochzeit am 7. September 2002. Auf dem Porträt trägt sie einen Brautschleier - und weint.

"Tränen verraten mehr als Worte ...", schrieb sie und setzte dazu ein Herz sowie den Hashtag "reallove", wahre Liebe. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, war in der ersten Version der Caption ein gebrochenes Herz zu sehen. Was will Cora mit dem geheimnisvollen Post sagen? Ihre Follower spekulieren eifrig.

Ralf Schumacher outet sich: Das ist sein Partner

Cora Schumacher zeigte ihr gebrochenes Herz

Die Fan-Meinung ist zweigeteilt. Einerseits stehen die meisten zum Support für Ralf und dessen Coming-out. Andererseits sprechen viele Cora Trost zu. Ein Follower schreibt: "Liebe Cora, ich möchte gar nicht wissen, wie du dich in den letzten Jahren gefühlt haben musst. Dass dein Ex-Mann sich endlich geoutet hat, ist gut für ihn, aber jetzt versteht man erstmal deine vielen Tränen."

Als Cora und Ralf kirchlich in Maria Plain, einem römisch-katholischen Wallfahrtsort am Stadtrand von Salzburg vor den Traualtar traten, waren sie bereits seit Oktober 2011 standesamtlich verheiratet, Sohn David war schon fast ein Jahr alt. Viele Fans fragen sich, wann Ralf seine wahre Sexualität entdeckte, beziehungsweise ob "Cora damals schon Bescheid wusste", wie es in einem Kommentar heißt. Das von Cora jetzt gepostete Foto erweckt den Eindruck, dass sie damals schon traurig war. Fakt ist aber auch: Es gab auch glückliche Momente bei der Zeremonie: Und die zeigen Cora lachend und glücklich - und auch einen innigen Kuss mit Ralf.

Fans wünschen Cora Schumacher ein neues Liebesglück

Coras Fans spekulieren viel, wie sehr sie "getäuscht" worden sei und "was da alles an Verträgen unterschrieben wurde". Dabei geht es ihnen vor allem um Coras Wohlergehen und Glück. Ein User bringt es auf den Punkt: "Ich hoffe, dass sie auch endlich jemanden findet, der es ernst meint und dass auch ihr Sohn zurückkommt. Denn am Ende wollen alle Menschen nur geliebt werden."

