Dagi Bee hat Bibi Claßen getroffen: SO geht es der YouTuberin wirklich

Das Wichtigste in Kürze Bibi Claßen postete zuletzt vor einem Jahr auf ihrem Instagram-Kanal.

Fans sorgen sich um die Ex von Julian Claßen und hoffen auf Neuigkeiten.

Nun erzählt YouTube-Kollegin Dagi Bee, dass es der Beauty Bloggerin gut gehe.

Im Video: Dagi Bee erzählt von ihrem Treffen mit Bibi

YouTuberin Bibi Claßen hat seit einem Jahr nichts von sich hören lassen und die Fans sind besorgt. Doch nun erzählt die Influencer-Kollegin Dagi Bee, dass es Bibi sehr gut gehe. Sie sind sich beim Friseur über den Weg gelaufen.

Nach einem Jahr Funkstille wird es wieder lauter um Bibi

Bianca "Bibi" Claßen (30) bekannt durch den YouTube-Kanal BibisBeautyPalace hat seit über einem Jahr nichts von sich hören lassen. Doch nun hat ihre Blogger-Kollegin Dagi Bee (28) die zweifache Mutter bei Diego Fossa getroffen, einem Star-Friseur in Köln. Dagi Bee verrät: Bibi gehe es sehr gut. Seit der Trennung von Noch-Ehemann Julian "Julienco" Claßen (30) warten Fans auf eine Neumeldung von Bibi.

Seit dem 28. Mai 2022 hat die blonde YouTuberin nichts mehr bei Instagram gepostet. Es herrschte Funkstille um die Beauty Bloggerin. Dagi Bee hat nun bei einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal aus dem Nähkästchen geplaudert.

Hab sie vor ein paar Wochen bei Diego Fossa getroffen und da ging es ihr super, sie wirkte happy. Dagi Bee auf Instagram , 2023

Die "Bild"-Zeitung berichtete vor Kurzem, dass Bibi bald auch wieder auf ihren sozialen Medien aktiv sein wird. "Bild" bezog sich auf Quellen aus dem Umfeld von Bibi's wohl neuem Freund Timothy Hill. Er taucht auf Instagram als Manager des Stuttgarter Musikers Yabou auf. Daraufhin spekulierten Fans, ob Bibi am Jahrestag ihres letzten Posts wieder bei Instagram auftauchen würde.

Da Bibi aber am 28. Mai nichts postete, scheinen diese Gerüchte völlig aus der Luft gegriffen zu sein. Viele ihrer Instagram-Follower kommentieren ihre alten Posts und hoffen auf Neuigkeiten von ihrer Bibi. Die meisten freuen sich aber auch für sie und wünschen ihr ein schönes und entspanntes Leben - abseits des öffentlichen Interesses.

Ex Julian: Wie steht es um seine Beziehung mit Tanja?

Bibis Ex Julian Claßen ging nach der Trennung in die entgegengesetzte Richtung. Seine Medienpräsenz wurde intensiver und seine neue Beziehung zur Instagram-Influencerin Tanja Makarić (26) zelebrierte er voll und ganz auf all seinen sozialen Medien. Vor kurzem kriselte es wohl bei dem Pärchen, denn plötzlich verschwand Tanja von Julians Profil.

Sämtliche Bilder waren gelöscht, aber auch ihr Tag in seiner Instagram Bio war weg. Sie hatte genauso agiert, doch inzwischen ist Julian wieder bei Tanja zu sehen. Andersherum nicht. Ob es zwischen den beiden kriselt? Oft zeigt Julian stattdessen seine beiden Kinder, die er gemeinsam mit Bibi erzieht. Er scheint ein sehr stolzer Vater zu sein.

In einem Instagram-Statement wendet sich Julian nun an seine Fans. Den Vorwurf, dass seine Liebeskrise nur ein Versuch sei ein wenig Medienrummel zu produzieren wehrt er ab. Er ziehe keine Promo oder Medienexperimente durch, wie manche Fans spekulierten.

Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern. Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht. Julian Claßen auf Instagram , 2023

Julian erklärt, dass im Moment viel los sei. Unter anderem ziehe er in ein neues Haus um, bei dem er seine Fans auch gerne mitnehmen würde. Er hofft auf das Verständnis seiner Follower und bedankt sich auch bei denen, die ihm jetzt schon Zuspruch gegeben haben. Es bleibt also nur abzuwarten.

