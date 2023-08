Daisy May Cooper als neue "James Bond"-Chefin M? DAS sagt sie jetzt zu den Gerüchten

Jünger, witziger, draufgängerischer: Daisy May Cooper (37, "This Country") wird als neue 007-Chefin M heiß gehandelt. In einem Interview mit der britischen Zeitschrift "NME" (New Musical Express) sprach die Comedienne nun über die Entstehung des Gerüchtes, dessen irre Folgen sowie ihre Bereitschaft, die Rolle zu übernehmen.

Große Fußstapfen: Diese Stars verkörperten M bereits

Als Leiter oder Leiterin des Geheimdienstes MI6 ist M der oder die direkte Vorgesetzte des Geheimagenten James Bond und schickt diesen auf seine gefährlichen Missionen. Zuletzt wurde er in "Keine Zeit zu sterben" von "Schindlers Liste"-Star Ralph Fiennes (60) gespielt. Der hatte die Kultrolle wiederum von Judi Dench (88) übernommen, der Grande Dame der britischen Schauspielszene. Weitere M-Darsteller waren bereits Bernard Lee (1908-1981), John Huston (1906-1987), Edward Fox (86) und Robert Brown (1921-2003). Daisy May Cooper wäre also erst die zweite Frau, die M verkörpert - und mit Abstand die jüngste!

Gerücht entstand im Radio

Ende 2024 sollen die Dreharbeiten zum neuen "James Bond"-Film beginnen, bislang gilt noch kein einziger Name im Cast als gesichert. Soweit sie wisse, so Daisy May Cooper, sei das Gerücht über sie während einer Radiosendung entstanden. In der Sendung sei diskutiert worden, wen man sich in der Rolle von M wünschen würde:

Jemand erwähnte meinen Namen und von da an verbreitete es sich wie ein verfluchtes Lauffeuer. Nachts klopfte die Daily Maily an die Tür meiner Eltern. Daisy May Cooper, , 2023

Hintergrund für das Gerücht könnte außerdem ihre enge Freundschaft zur Bond-Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge (38) sein, die auch für den neuen Streifen im Gespräch ist.

Daisy May Cooper wäre bereit für die Rolle

Als Daisy May Cooper von den Journalisten darauf angesprochen wurde, dass sie für die Rolle perfekt geeignet sei und eine junge, feurige, vielleicht etwas schrullige Version von M verkörpern könnte, soll sie fröhlich gelacht und in Anspielung auf ihre Vorgängerin Judi Dench erwidert haben: "Yeah, gebt mir die verdammte Rolle! Mach Platz, Dench!"

Noch im Frühling hatte das ganz anders geklungen. Da hatte sie, auf die Gerüchte angesprochen, stets abgewunken.

Wird der neue Bond grundsätzlich komödiantischer?

Doch nun könnte aus den Gerüchen Wahrheit werden. Denn auch ganz allgemein ist in Insiderkreisen die Rede davon, dass der neue "James Bond"-Film deutlich komödiantischer werden soll als die letzten mit Daniel Craig (55). Im Gespräch für die Rolle des Geheimagenten selbst sind unter anderem "Snowfall"-Hauptdarsteller Damson Idris (31), "Bridgerton"-Beau Regé-Jean Page (35), "Happy Valley"-Star James Norton (38) und der ehemalige "Superman" Henry Cavill (40).