DAMIT überrascht die GNTM-Jurorin ihre Fans: Heidi Klum verrät ihre BH-Größe!

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum zeigt sich bei Instagram und auf Events gerne mal etwas freizügiger.

In einem Q&A gibt die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin nun intime Details aus ihrem Privatleben preis. Dabei verrät sie sogar ihre BH-Größe! Alle Infos dazu gibt es hier.

Heidi Klum begeistert ihre Fans bei Instagram regelmäßig mit freizügigen Postings. Mal zeigt sie sich im Bikini, mal verzichtet sie komplett auf Kleidung und posiert nackt für die Kamera. Dabei beweist die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin stets, dass sich ihr Körper wirklich sehen lassen kann. Bei Instagram gewährt Heidi Klum nun einmal mehr intime Einblicke und spricht ganz offen darüber, welche BH-Größe sie trägt.

Heidi Klum gibt ihre BH-Größe bei Instagram preis

Auf Instagram veranstaltete die Unternehmerin nach ihrem Besuch in München ein Q&A, in dem sie sich am Flughafen den Fragen ihrer Community stellte. Während ihr Ehemann Tom Kaulitz neben ihr schlief, antwortete die 49-Jährige ganz offen auf die Fragen ihrer Follower:innen. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, welche BH-Größe sie eigentlich trägt. Heidi Klum nennt ihre Brüste schon seit Jahren liebevoll "Hans und Franz" und plauderte in dem Q&A ohne zu zögern aus: "36C." Damit gab die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin die US-Größe an. Hierzulande entspricht diese Größe einer 80D.

Deshalb nennt Heidi Klum ihre Brüste "Hans und Franz"

Doch warum heißen Heidis Brüste eigentlich "Hans und Franz"? In einem Interview im Rahmen der ProSieben-Show "Queen of Drags" erzählte sie einst Dragqueen Olivia Jones, dass sie sich die Namen nicht selbst ausgedacht habe:

Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das war der Fotograf Stewart Shining. Heidi Klum, , 2019

Bei einem Shooting für das Magazin "Sports Illustrated" habe der Starfotograf ihren Brüsten die Namen "Hans und Franz" gegeben. "Dann hat er immer gesagt: 'Oh Hans guckt schon wieder raus.' Oder: 'Jetzt ist Franz ein bisschen mehr links'", erinnerte sich Heidi Klum im Gespräch mit Olivia Jones zurück.

Übrigens: Happy Birthday Heidi! Anlässlich des Jubiläums haben wir 50 Fakten zu Heidis 50. Geburtstag gesammelt!