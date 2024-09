Daniel Boschmann in Lebensgefahr: "Ich wäre fast erstickt!"

Moderator Daniel Boschmann (43) ist im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" für seine gute Laune bekannt. Jetzt aber verging ihm das Lachen: Ein Besuch im Berliner Nobel-Restaurant "Borchardt" endete mit einem Heimlich-Überlebensgriff - bei ihm!

Anzeige

Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr: Joyn "SAT.1 Frühstücksfernsehen" kostenlos im Livestream auf Joyn anschauen!

Auf seinem Instagram-Account erzählte Boschmann seinen 144.000 Followern in einem Video eine Geschichte. Er schildert nach der Ankündigung "Der Typ wäre fast erstickt", wie jemand bei einem Restaurant-Besuch am vergangenen Freitagabend im vollbesetzten Nobel-Lokal "Borchardt" in Berlin plötzlich mit weit aufgerissenen Augen aufsteht, keine Luft mehr bekommt und kreidebleich wird. Andere Gäste erkennen die Situation, es wird nach einem Arzt gerufen. Ein Kellner eilt herbei und versucht, den Heimlich-Überlebensgriff anzusetzen. Da "hustet der einmal und kriegt plötzlich wieder Luft und sagt, 'Ich wünsche allen einen schönen Abend.'"

Dann kommt die Pointe von Daniel Boschmann: "Der Typ war ich!"

Anzeige

Anzeige

Heimlich-Griff: Annika vom Roten Kreuz erklärt im "SAT.1 Frühstücksfernsehen", wie er funktioniert

Anzeige

Anzeige

Daniel Boschmann appelliert: Macht Erste-Hilfe-Kurse!

Das Erlebnis im "bumsvollen Restaurant" hatte einschneidende Wirkung. Denn Boschmann nutzt seinen Instagram-Beitrag, um alle Fans dran zu erinnern, wie wenig man auf solche Situationen vorbereitet ist, wenn man miterlebt, wie ein Mensch in Atemnot gerät, weil er sich verschluckt hat. "Wie geht so ein Heimlich-Griff, oder haut man auf den Rücken? Die meisten wüssten es nicht." Und er schließt sich da nicht aus: "Ich hab so was das letzte Mal für den Führerschein gemacht." Also lange her. Zu lange, wie er meint.

Deshalb appelliert der auch aus "Mein Mann kann" bekannte Moderator an seine Follower:innen, unbedingt den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. "Ich werd's wieder machen", sagt er im Video und nennt gleich vier Organisationen, die "jeden Tag Menschenleben retten und unser Land besser machen". Er werde auf jeden Fall hingehen, "damit man weiß, was man tun muss, wenn ein Mensch fast am Ersticken ist".