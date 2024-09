Daniel Craig: Bei den Filmfestspielen in Venedig zeigt er sich komplett verwandelt

Daniel Craig kennt man mit seinem geschniegelten James Bond-Look, ganz der britische Gentleman. Jetzt überrascht er in Venedig mit einem neuen Haarschnitt inklusive entspannteren Outfits. Midlife-Crisis oder was steckt hinter dem Lässig-Look von Daniel Craig?

Daniel Craig mit langen Haaren

Als Daniel Craig (56) zu den Internationalen Filmfestspielen in Venedig per Boot anreist, steigt eine ganz neue Version des Schauspielers aus der Gondel. Er ist hier, um seinen neuen Film "Queer" zu promoten.

In umgeschlagenen Blue Jeans, weißen Sneakern, leicht aufgeknöpften weißem Hemd, Stoppelbart und natürlich Sonnenbrille tritt er auf den Steg. Doch das, was alle Blick auf sich zieht, ist seine neue Frisur! Der Ex-James Bond trägt die Backstreet-Boys-trifft-Justin-Bieber Gedächtnisfrisur - sprich lange Haare inklusive leichtem Seitenpony, der ihm lässig ins Gesicht fällt. Klingt nach der "peppigen Frisur" mit der Onkel Harald vom Friseur kommt, nachdem er sich ein rotes Cabrio gekauft hat - oder kurz gesagt: Nach Midlife-Crisis!

Das steckt hinter seinem neuen Look

Doch das ist nicht der Grund für Daniels Komplettveränderung! Stattdessen steckt sein neuer Film, der dritte Teil der "Knives Out"-Reihe, dahinter, dessen Dreharbeiten im Juni begonnen haben.

Erneut wird aus Daniel Craig dabei der Privatdetektiv Benoit Blanc.

2025 soll der Film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" herauskommen, in dem man Daniel Craig mit seinen langen Haaren inklusive Dreitagebart bewundern kann.

Doch auch ein weiteres Gerücht hält sich hartnäckig. Da sein neuer, entspannter Look gar nicht mehr an seine Bond-Zeiten erinnert, heizt das die Spekulationen an, ob er sich nun endlich ganz von der Figur gelöst hat. Schließlich soll Craig am Ende so gar keine Lust mehr auf seine Rolle als Geheimagent gehabt haben.

So schick stylt Craig seine neue Frisur

Ehefrau Rachel Weisz (54) scheint die lockere Optik ihres Liebsten zu gefallen. Sie präsentiert sich bei der Ankunft elegant-entspannt im schwarzen Kleid und Sonnenbrille.

Dass die beiden aber auch Glamour pur können, beweisen sie auf dem roten Teppich der Filmveranstaltung. Sie überzeugt mit Hollywood-Waves, die ihr einseitig über die Schulter fallen, Diamantschmuck und ein blaues trägerloses Paillettenkleid, er einen cremefarbenen Anzug mit Sonnenbrille - das leicht aufgeknöpfte Hemd bleibt.

Übrigens: Alle, die so gar nicht auf den neuen Look klarkommen. In "Queer" ist Daniel Craig in seiner Kurzhaar-Version zu sehen. Doch nicht nur deswegen soll sich der Film lohnen. Laut Filmfestivalleiter Alberto Barbera wäre er "überrascht, wenn wir den britischen Schauspieler nächstes Jahr nicht bei der Oscar-Verleihung sehen würden." Im Film schlüpft Daniel Craig in die Rolle des amerikanischen Auswanderers und Kriegsveteranen William Lee, der eine Beziehung zu einem jüngeren drogenabhängigen und aus der Navy entlassenen Soldaten eingeht.