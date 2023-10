Daniela Katzenberger: "Knapp 10 Kilogramm sind geschmolzen" – SO hat sie abgenommen!

Daniela Katzenberger hat sich nicht mehr wohlgefühlt in ihrer Haut. Deshalb ging sie jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio und ernährte sich gut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Sieh dir im Video an, wie durchtrainiert die "Katze" jetzt ist

"Mein Vorher-Nachher-Video, das hat irgendwie schon eine Million Views!", stellt Daniela Katzenberger in einer Instagram-Story fest. Kein Wunder – der besagte Clip zeigt nämlich die krasse Transformation des Reality-Stars!

Knapp 10 kg sind geschmolzen (9,2 kg um genau zu sein). Daniela Katzenberger , Instagram

Die Beine sind schmaler, der Po knackiger und der Bauch flach und trainiert. "Und meine Motivations-Hose passt auch endlich", freut sich die "Katze" unter einem weiteren Video.

Daniela Katzenberger: Vier Monate lang Gym-Dates

Sie habe sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen wollen, erklärt die Blondine, die am 1. Oktober 37 Jahre alt geworden ist. "Und genau deswegen habe ich vor 4 Monaten beschlossen, was dran zu ändern ..." Geholfen hat Katzenberger ein Personal Trainer: "Hatte immer 'Gym-Dates' mit ihm und ich bin IMMER hin ... weil mir das voll zu peinlich ist aus Faulheit abzusagen." Was sie in der Zeit gegessen hat, darauf deuten Low-Carb-Rezepte auf dem Instagram-Profil der Einfachmama hin. In ihrer Story verrät sie jetzt:

Das mach ich übrigens auch einmal die Woche, dass ich mir wirklich so einen Tag rausnehme, wo ich echt das esse, worauf ich Bock habe. Und bei mir ist das fast immer Pizza. Daniela Katzenberger , Instagram

Eine solche hat sich Katzenberger auch zu ihrem Ehrentag gegönnt. Ihre Message, dass dieser "bekloppte Schweinehund" [...] ein verdammt hartnäckiges, scheiß Drecksvieh" ist, man sich aber ruhig hin und wieder mal auch etwas Gutes tun kann, dürfte viele ihrer Follower:innen motivieren!

Obwohl es einmal die Woche Pizza gibt: Daniela Katzenberger hat fast zehn Kilogramm abgenommen. © Daniela Katzenberger / Instagram

Die Meinung anderer interessiert sie nicht

Gewohnt nahbar gibt Katzenberger jedenfalls auch zu, dass ihr das Abnehmen nicht leicht fiel. "Einfach war’s nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", offenbart die Blondine unter einem Video mit mehreren Trainingssequenzen von ihr. Ihr sei es "auch voll scheiß egal" gewesen, was andere von ihrer Figur halten.