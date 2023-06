Daniela Katzenberger teilt sexy Instagram-Fotos: Hier sonnt sie sich oben ohne am Pool

Das Wichtigste in Kürze Daniela Katzenberger lässt ihre Instagram-Fans fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Mit ihrem Privatleben geht sie dabei sehr offen um.

Jetzt ließ der Reality-TV-Star auf Instagram fast gänzlich die Hüllen fallen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Daniela Katzenbergers neue Fitness-Routine scheint sich auszuzahlen! Anfang Mai kündigte die Reality-TV-Bekanntheit bei Instagram an, dass sie in Zukunft wieder mehr Sport machen wolle. Wenige Wochen später konnte sie auch schon erste Erfolge erzielen. Mit ihrem Körper scheint die TV-Auswanderin inzwischen schon sehr zufrieden zu sein. In ihrer Instagram-Story zog Daniela jetzt fast blank!

Daniela Katzenberger lässt bei Instagram die Hüllen fallen

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der sie in ihrem Garten auf der Balearen-Insel Mallorca zeigt. Auf dem Bild sitzt Daniela Katzenberger mit dem Rücken zur Kamera am Rand ihres Pools und neigt den Kopf zur Seite. Das Besondere an dem Foto? Sie trägt lediglich einen String-Tanga - und ist sonst gänzlich nackt.

Doch damit nicht genug: Danielas Fans bekommen kurze Zeit später noch ein weiteres sexy Foto zu Gesicht. Die 36-Jährige postete noch einen zweiten Schnappschuss, der sie im Garten ihrer Villa auf Mallorca zeigt. Dieses Mal trug sie jedoch einen bunten Bikini und kombinierte dazu pinkfarbene Crocs. Auf dem Bild hat sie ihre Arme weit ausgebreitet und ihr Po kommt dabei perfekt zur Geltung.

Ihren Beitrag garnierte die ehemalige "The Masked Singer"-Teilnehmerin mit einem Instagram-Sticker, auf dem "Pool Day" steht. Offenbar scheint Daniela Katzenberger den Sommer auf Mallorca momentan also in vollsten Zügen zu genießen!

So viel hat Daniela Katzenberger innerhalb weniger Wochen abgenommen

Immer wieder gewährt Daniela Katzenberger seit ihrer Ankündigung, mehr Sport machen zu wollen, Einblicke in ihre Trainingsroutine. So teilte sie beispielsweise erst vor wenigen Tagen einen Clip, in dem sie im Fitnessstudio Gewichte stemmte. Den Beitrag betitelte sie mit den Worten: "Mission: Fauler Sack wird fit ist in Arbeit!"

Tatsächlich scheint sich das Training bereits bezahlt zu machen. Vergangene Woche konnte der Reality-TV-Star bereits erste Fortschritte feststellen. Unter einem Spiegelselfie in ihrer Instagram-Story notierte Daniela:

Nach einem sechswöchigen Trainingsprogramm bin ich um beeindruckende 4,5 Kilogramm leichter. Daniela Katzenbeger, , 2023

Zudem betonte sie in ihrer Story, dass sie total glücklich darüber sei, dank ihres Trainers schon erste Erfolge feiern zu können.

Auch ihre Ernährung hat die Unternehmerin umgestellt. Die 36-Jährige verzichtet aktuell auf ungesunde Speisen und isst zum Abendessen stattdessen unter anderem Spinat mit Ei und Tomaten. Morgens gibt es bei ihr dagegen oft Avocado, Lachs und Rührei. Von Diäten halte Daniela aber generell nichts. Sie wolle sich nichts verbieten und sich hin und wieder auch mal etwas gönnen.

Sporteln Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zusammen?

Ob die Buchautorin gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis Sport treibt oder sie ihr Trainingsprogramm alleine durchzieht, hat sie bisher nicht verraten. Dass der Musiker während seiner "Dschungelcamp"-Teilnahme rund acht Kilo verloren hat, schien Daniela aber nicht sehr erfreut zu haben. "Das Schlimmste ist nicht, dass er acht Kilo abgenommen hat, sondern dass ich daneben aussehe wie so ein Nashorn. Ich sehe aus wie ein Nilpferd", witzelte sie im vergangenen Februar in ihrer Instagram-Story.