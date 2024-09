Danni Büchner: Der Dschungelcamp-Star zeigt sich komplett verwandelt

Nanu, wo kommt denn plötzlich die lange, blonde Walle-Mähne her? Als Danni Büchner kürzlich ins "Dschungelcamp" zog, überraschte sie mit einem völlig neuen Look. Nicht zum ersten Mal in ihrer mittlerweile achtjährigen Reality-Karriere! Ein kleiner Rückblick ...

Eher zufällig ist die ausgebildete Friseurin Daniela Büchner (46) im Reality-TV gelandet. "Schuld" daran war die Liebe: 2015 lernte sie (damals noch als Daniela Karabas) auf einem Stadtfest in Delmenhorst den Schlagersänger Jens Büchner (1969-2018) kennen, verliebte sich - und zog ein halbes Jahr später zu ihm nach Mallorca. 2016 kamen die gemeinsamen Zwillinge Jenna und Diego zur Welt. Die Hochzeit folgte ein Jahr später.

Dannis neues Leben auf den Balearen wurde seitdem begleitet von den Kameras der Dokusoap "Goodbye Deutschland". Damals war sie noch fülliger als heute und trug das Haar schulterlang und in blonden Wellen. Ihre Kleidung war feminin, aber lange nicht so körperbetont wie die, die sie heute oft bevorzugt.

Nach Jens' Tod wurden die Haare dunkler

Ihr Leben war geprägt von Schicksalsschlägen: Schon der Vater ihrer ersten drei Kinder starb früh. Und auch die Liebe zu Jens war leider nur von kurzer Dauer: Mit gerade einmal 49 Jahren starb er 2018 an Lungenkrebs.

Der radikale Einschnitt machte sich auch optisch bei Danni bemerkbar. Sie ließ ihr Haar kürzen und dunkler färben. "Die blonde Danni ist mitgegangen", erklärte sie damals ihren Schritt. Jens hatte ihr helles Haar immer sehr geliebt. 2020 wurde Dannis Frisur sogar noch dunkler, wodurch ihre blauen Augen gut zur Geltung kamen. Insgesamt aber wurde der Look vorübergehend etwas strenger. Vielleicht, um den nachdenklichen Neufindungs-Prozess zu unterstreichen?

Dannis neue Lust auf Sexiness

Ab 2021 jedenfalls wurden die Haare schrittweise länger und heller - wobei sie mit der Farbe in den kommenden Jahren noch mehrfach experimentierte. Da wäre etwa ihr Look mit Balayage-Mähne und Overknee-Stiefeln bei einer Halloween-Party 2022!

Überhaupt scheint Danni in den letzten Jahren Lust auf aufreizendere Outfits bekommen zu haben. Nach einer - von TV-Kameras begleiteten - Brust-OP 2023 sowie rund 20 Kilo Gewichtsverlust fühlt sie sich offenbar pudelwohl in ihrem Körper. Den zieren mittlerweile auch einige neue Tattoos, darunter ein Engel für ihren verstorbenen Mann sowie ein Partner-Tattoo mit ihrer mittleren Tochter Jada (20).

Was die Haarfarbe angeht, ist Danni Büchner mit ihrer aktuellen Extensions-Mähne auf dem Weg "back to the roots". Das ist aber auch das Einzige, was optisch an den TV-Neuling von damals erinnert. Danni Büchner ist zur Reality-Queen gereift - und wird uns vermutlich nicht zum letzten Mal mit einem neuen Aussehen überrascht haben.