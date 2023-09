Danny Masterson: Der Schauspieler wurde wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt

Danny Masterson machte in den vergangenen Jahren mit vielen negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Ende 2020 wurde er angeklagt, weil er mehrere Frauen vergewaltigt haben soll. Nach über sechstägigen Beratungen steht das Urteil nun fest: Danny Masterson wurde schuldig gesprochen. Er muss 30 Jahre ins Gefängnis.

Danny Masterson feierte in den 1990er-Jahren als Schauspieler große Erfolge. Durch seine Rolle des Steven Hyde in der US-amerikanischen TV-Serie "Die wilden Siebziger" erlangte er damals internationale Bekanntheit. Danach wirkte er in vielen verschiedenen Produktionen mit. Zuletzt spielte er neben Ashton Kutcher in der Netflix-Serie "The Ranch" mit, bevor seine Hollywoodkarriere im Jahr 2017 wegen Vergewaltigungsvorwürfen beendet wurde.

Drei Frauen beschuldigten den 47-Jährigen, sich in den Jahren 2001 bis 2003 sexuell an ihnen vergangen haben. Seine Opfer waren damals zwischen 23 und 28 Jahre alt und die Vorfälle sollen sich in seiner Luxusvilla in Hollywood ereignet haben. Weil die drei Frauen genau wie Danny Masterson Scientology-Anhängerinnen sind, trauten sie sich aus Angst vor Bestrafung durch die Scientology-Führung zunächst nicht, die Vorfälle anzuzeigen.

Die Geschehnisse wurden im Jahr 2017 aber offiziell bekannt. Am 17. Juni 2020 wurde Masterson daraufhin angeklagt.

Danny Masterson wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt

Anfang September steht das Strafmaß nun endlich fest. Wegen Vergewaltigung ist der US-amerikanische Schauspieler zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde von Richterin Charlaine Olmedo am Donnerstag in Los Angeles festgelegt.

Danny Masterson muss ins Gefängnis

Nach fast einwöchigen Beratungen kam das Gericht in Los Angeles im Juni zu einem Entschluss: Danny Masterson wurde in zwei Fällen für schuldig befunden. In einem dritten Fall konnten sich die zwölf Geschworenen aber nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen. Nach dem Urteilsspruch wurde der US-Amerikaner sofort verhaftet. Angaben der Staatsanwaltschaft drohen ihm 30 Jahre bis lebenslängliche Haft.

Danny Masterson hielt an seiner Unschuld fest

Bereits im November 2022 gab es ein Verfahren gegen Masterson, das aber ohne ein Urteil beendet wurde. Der Schauspieler war sich keiner Schuld bewusst und beteuerte damals immer wieder seine Unschuld vor Gericht. Ihm zufolge sollen alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sein. Die Anklage wurde daraufhin aber neu ausgerollt.

Danny Masterson wurde von seiner Frau im Gerichtsprozess unterstützt

Seit 2011 ist der ehemalige Hollywood-Star mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Die gebürtige US-Amerikanerin kennt man aus Filmen wie "Bully" und "Hostel 2". Sie spielte zudem auch in mehreren Folgen von "CSI: Den Tätern auf der Spur", "Law & Order" und "Hawaii Five-0" mit. Im Jahr 2014 begrüßte sie zusammen mit ihrem Mann Danny Masterson eine kleine Tochter auf der Welt. Während des Gerichtsprozesses unterstützte die TV-Bekanntheit, die genau wie Masterson Scientology-Anhängerin ist, den Schauspieler sehr. So begleitete sie ihn beispielsweise zu seinen Anhörungen. Zum Gerichtsurteil hat sich die stolze Mutter genau wie ihr Mann bisher aber noch nicht persönlich geäußert.