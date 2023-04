DAS läuft wirklich zwischen Harry Styles und Model Emily Ratajkowski

Das Wichtigste in Kürze Seit November 2022 sollen Sänger Harry Styles und Produzentin Olivia Wilde getrennt sein.

Seit dem Liebes-Aus galt der Musiker eigentlich als Single. Doch nun wurde er eng vertraut mit dem Topmodel Emily Ratajkowski gesichtet. Geht da was? Wir haben die Infos.

Ist Harry Styles etwa schon wieder vom Markt? Im November 2022 wurde bekannt, dass sich der Musiker und die Schauspielerin Olivia Wilde nach rund zwei Jahren Beziehung wieder getrennt haben. Nun sorgt Harry Styles erneut mit seinem Liebesleben für Aufmerksamkeit: Er wurde knutschend mit dem Topmodel Emily Ratajkowski gesichtet! Mehr dazu erfährst du hier.

Harry Styles blickt auf eine ganze Reihe berühmter Ex-Freundinnen zurück. Er war unter anderem bereits mit den Superstars Taylor Swift, Nicole Scherzinger und Kendall Jenner zusammen. Zuletzt war er rund zwei Jahre lang mit der Schauspielerin Olivia Wilde liiert, doch auch diese Beziehung ist seit November 2022 Geschichte. Eigentlich galt der 29-Jährige seit der Trennung als Single. Hat sich das nun etwa geändert?

Harry Styles und Emily Ratajkowski knutschen in der Öffentlichkeit

Laut "DailyMail" wurden Emily Ratajkowski und Harry Styles vor wenigen Tagen eng vertraut in der japanischen Hauptstadt Tokio gesichtet. Auf TikTok geht aktuell ein Clip viral, der die beiden bei einer wilden Knutscherei zeigt. In dem Video stehen Emily und Harry vor einem Auto und können augenscheinlich kaum die Finger voneinander lassen. Das Model hat in dem Clip ihre Hand an die Wange des Ex-One-Direction-Stars gelegt, und es wird heftig geknutscht.

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, ist bislang nicht bekannt. Weder Emily noch Harry äußerten sich bisher zu den Schlagzeilen. Seit einigen Tagen folgen sie sich nun aber auf Instagram! Offenbar verstehen sie sich also auch nach ihrer Kuss-Offensive weiterhin gut.

Harry Styles steht schon lange auf Emily Ratajkowski

Tatsächlich scheint der "Watermelon Sugar"-Interpret schon lange ein Auge auf die britische Schönheit geworfen zu haben. In einem Interview mit dem TV-Sender "Telehit" wurden er und seine ehemalige Band One Direction im Jahr 2014 nach ihren Promi-Crushes gefragt. Darauf hatte Harry Styles schon damals eine klare Antwort:

Emily Ratajkowski aus "Gone Girl". Harry Styles, , 2014

Ob es nun endlich zwischen den beiden gefunkt hat? Emily Ratajkowski ist aktuell jedenfalls Single. Im September 2022 reichte sie die Scheidung von dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard ein. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Sylvester Apollo Bear.

In Hollywood machen sich Frühlingsgefühle breit: Ebenfalls gerade beim Flirten erwischt wurden Selena Gomez und Zayn Malik.

Nach innigen Küssen: Harry Styles und Emily Ratajkowskis Fans sind geschockt

Seitdem das Video von Harry Styles und Emily Ratajkowski aufgetaucht ist, muss die 31-Jährige viel Kritik einstecken. Einigen Fans des ehemaligen One-Direction-Stars scheint es überhaupt nicht zu passen, dass er nun mit dem Model anbandelt. "Lass ihn in Ruhe", "Such dir einen Job und bleib von ihm fern" und "Du sammelst schöne Männer wie Pokémon", schreiben nur drei von vielen User:innen unter Emilys letztem Instagram-Posting.

Andere Follower:innen können die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen und nehmen die Schauspielerin auf Instagram in Schutz. "Hört verdammt noch mal auf, sie fertigzumachen, weil sie mit Harry rumgemacht hat. Es ist ihr Leben und das geht dich nichts an" und "Warum greift ihr Emrata an? Sie ist eine tolle Frau", notieren zwei weitere Nutzer:innen in den Kommentaren.