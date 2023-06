Das Wichtigste in Kürze Henry Cavill wird nicht als Superman zurückkehren, stattdessen wurde David Corenswet als neuer Clark Kent für den Film "Superman: Legacy" ausgewählt.

Rachel Brosnahan übernimmt die Rolle von Lois Lane, während Nicholas Hoult als möglicher Superschurke Lex Luthor gehandelt wird.

Der Film markiert den Start von James Gunns Zeit als Chef von DC Films und soll im Juli 2025 in die Kinos kommen.

Henry Cavill tritt zurück: Er ist nun der neue Superman!

Henry Cavill hatte im letzten Jahr erklärt, dass er nicht als Superman zurückkehren werde und somit begann die Suche nach einem neuen Darsteller für eine der begehrtesten Filmrollen aller Zeiten. Nun wurde die Entscheidung getroffen: David Corenswet wird in James Gunns "Superman: Legacy" die Rolle von Clark Kent übernehmen und somit der neue Superman sein.

Corenswet erlangte durch seine Rolle als River Barkley in der beliebten Netflix-Serie "The Politician" internationale Bekanntheit. Die satirische Dramaserie, kreiert von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Ian Brennan, wurde 2019 veröffentlicht und verfolgt die politischen Ambitionen eines jungen Mannes, der unbedingt Präsident der Vereinigten Staaten werden will.

Außerdem spielte er 2022 bei "We Own This City" (Fernsehserie, 6 Folgen), 2022 bei "Look Both Ways" und ebenfalls 2022 bei "Pearl" mit.

Sie übernimmt die weibliche Hauptrolle bei "Superman"

Und wer wird die weibliche Hauptrolle übernehmen? Keine Geringere als "The Marvelous Mrs. Maisel"-Star Rachel Brosnahan, die die Reporterin Lois Lane spielen wird. Diese soll sich gegen Konkurrentinnen wie "Sex Education"-Star Emma Mackey und Phoebe Dynevor, bekannt aus "Bridgerton", durchgesetzt haben.

Seit 2017 spielt sie die Hauptrolle in der Prime-Video-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" von Amy Sherman-Palladino. Sie wurde mehrfach für ihre Darstellung der Midge Maisel, einer jüdischen Hausfrau aus den 1950er Jahren, die eine Karriere in der Stand-up-Comedy anstrebt, ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie zweimal den Golden Globe, einen Emmy Award und zwei Screen Actors Guild Awards. Im Dezember 2020 wurde bei Prime Video das Filmdrama "I'm Your Woman" veröffentlicht.

Wer wird den Superschurken Lex Luthor in "Superman" spielen?

Die Besetzung für den Superschurken Lex Luthor ist noch nicht bekannt, aber Nicholas Hoult wird als Favorit gehandelt. 2009 übernahm Hoult eine der Hauptrollen im Drama "A Single Man", dem Regiedebüt des Modeschöpfers Tom Ford. Durch diese Zusammenarbeit wurde der britische Filmstar auch als Model entdeckt und wird für Fords Kampagnen als Werbegesicht engagiert. Nachdem Hoult 2010 eine Nebenrolle in "Kampf der Titanen" ergatterte, stand er 2011 in "X-Men: Erste Entscheidung" vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten verliebten sich er und Kollegin Jennifer Lawrence ineinander. Drei Jahre waren sie ein Paar. 2013 drehten sie die Fortsetzung "X-Men: Days of Future Past". Zuvor stand der Schauspieler für "Warm Bodies" und "Jack and the Giants" vor der Kamera.

Der Film, der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll, markiert den Beginn von James Gunns Zeit als Chef von DC Films.