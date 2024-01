Date-Night: Dua Lipa und Callum Turner erwischt!

Schon seit mehreren Tagen machen Gerüchte die Runde, dass Sängerin Dua Lipa (28) einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Sie soll Callum Turner daten. Jetzt wurden die Sängerin und der Schauspieler wurden bei einer romantischen Date-Night in West Hollywood gesichtet.

Anzeige

Dua Lipa und Callum Turner knutschen vor Sushi-Restaurant

"Page Six", das Klatschportal der "New York Post", veröffentlichte nun neue Fotos, die die "Dance The Night"-Interpretin und den "The Boys in the Boat"-Darsteller bei einem Date in West Hollywood zeigen.

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Dua Lipa und Turner vor einem Sushi-Restaurant stehen, sich umarmen und herzlich miteinander lachen. Auf einem Foto küssen sich die beiden sogar. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden in Großbritannien geborenen Stars gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet werden.

"Page Six" hatte vergangene Woche spekuliert, dass die "Levitating"-Sängerin und der Schauspieler ein Paar sind, nachdem sie gemeinsam bei der Afterparty der Premiere seiner neuen Serie "Masters of the Air" in Los Angeles gesichtet wurden. Eine Quelle bestätigte der Seite zudem, dass die beiden einander daten. "Es ist noch frisch, aber sie sind verrückt nacheinander", wurde der Insider zitiert. "TMZ" veröffentlichte zudem ein Video, dass die beiden beim Tanzen zeigt.

Anzeige

Anzeige

Dua Lipa ist erst seit Dezember wieder Single

Erst im Dezember 2023 wurde bekannt, dass Dua Lipa wieder Single ist. Zuvor war sie mehrere Monate mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (42) liiert. Bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023 hatten sie sich erstmals öffentlich als Paar gezeigt. Zuvor wurde die britische Sängerin unter anderem mit Rapper Jack Harlow (25), Comedian Trevor Noah (39) und Model Anwar Hadid (24) in Verbindung gebracht.

Shootingstar Callum Turner, der unter anderem aus den "Phantastische Tierwesen"-Filmen bekannt ist, war zuletzt von 2016 bis 2020 mit "The Crown"-Darstellerin Vanessa Kirby (35) liiert.