David Beckham überrascht mit Geständnis: "Wenn alle im Bett sind, putze ich die Kerzen"

David Beckham hat einen Putzfimmel. Offen redet er darüber in seiner neuen Netflix-Doku. Dabei putzt er nicht nur die Küche auf Hochglanz, sondern anscheinend auch die Kerzen.

Im Video: So penibel putzt David Beckham sein Haus

David Beckham hat einen Putzfimmel: "Ich weiß das ist schräg"

David Beckham (48) zeigt sich in einer neuen Netflix-Doku sehr privat. Für unglaubliche 18 Millionen Euro, wie die "Daily Mail" berichtet, gab er dem Regisseur Fisher Stevens (59) tiefe Einblicke in das familiäre Privatleben der Beckhams. Vertraut sitzt er mit der Fußball-Ikone in der blitzeblank geputzten Küche seines 7-Millionen Euro Anwesens in den englischen Cotswolds. Eigens gebrühten Espresso bekommt er von dem Ex-Profisportler serviert. David Beckham ist sichtlich stolz auf seine auf Hochglanz polierte Siebträgermaschine. Interessiert fragt ihn Stevens ob bei ihm zu Hause immer alles so sauber sei und Beckham entgegnet:

Natürlich! Ich habe gestern Abend hier gekocht. Sie ist sauber, weil ich sie so gut putze. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob meine Frau das zu schätzen weiß. David Beckham , 2023

Victoria Beckham (49), seit 1999 mit David Beckham zusammen, kann sich ein Lachen im Hintergrund nicht verkneifen. Neckisch spaßt das Ehepaar miteinander herum, bis sich der Vierfach-Vater zu einer weiteren Erklärung gedrungen sieht:

Es ist nämlich so: Wenn alle im Bett sind, laufe ich herum, putze die Kerzen, stelle die Lichter richtig rein und sorge dafür, dass alles aufgeräumt ist. Ich hasse es, wenn ich morgens runterkomme und überall Tassen, Teller und Schalen herumstehen. Das ist mühsam. David Beckham , 2023

David Beckham will klarstellen, dass er die Kerzen wirklich selber putzt.

Es ist mühsam, jede einzelne Kerze sauberzumachen, den Docht abzuschneiden. Und ich mache das Glas sauber. Der Ruß am Kerzenglas ist mein Lieblings-Hassobjekt. Ich weiß, das ist schräg. David Beckham , 2023

Nach 24 Jahren Ehe sieht man Victoria Beckham die amüsierte Verliebtheit immer noch an. Vor dem Kamerateam frotzelt sie mit ihrem Ehemann und meint er sei viel zu perfekt für sie. Ob sie ihn wirklich ernst nähme fragt sich David Beckham spielerisch.

Familienglück bei den Beckhams

Bei der Netflix-Premiere am 3. Oktober in London zeigte die Beckham-Familie eine geeinte Front. Gemeinsam erschienen sie auf dem roten Teppich und unterstützten ihren berühmten Vater. David Beckham ist gerne Familienvater, das zeigt er auch auf Instagram. Immer wieder teilt er Videos und Fotos von seiner viel geschätzten Familienzeit. Unter anderem auch Aufnahmen wie er sich als Hausmann tätig macht.

Ein Video zeigt ihn, wie er mit viel Können für seine Frau und Kinder Pfannkuchen zubereitet. Mit Schwung schleudert er einen Pfannkuchen aus der Pfanne. Landen tut er am Ende aber nicht mehr in der Pfanne sondern auf der Brust des Ex-Profifußballers. Seine Frau Victoria Beckham lacht im Hintergrund. Bei ihr bedankt er sich auch für ihre Unterstützung mit der Doku:

Ich bringe sie auch 26 Jahre später immer noch mit meinem Tanzen zum Lachen. Ich liebe dich @victoriabeckham und danke, dass du gestern Abend für mich da warst, mit meinen kleinen Kiddies. David Beckham , 2023

Das Familienglück scheint perfekt bei den Beckhams.