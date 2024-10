David Hasselhoff: Diese unglaublichen Momente prägten seine Karriere!

David Hasselhoff ist ein Mann für die besonderen Momente. Er glänzt in einer spektakulären Doppelrolle in "Knight Rider", in "Baywatch" wird er zum bekanntesten Rettungsschwimmer der Welt. Als Musiker ist vor allem der Auftritt an der Berliner Mauer unvergessen. Wir zeigen dir weitere unglaubliche David-Hasselhoff-Momente.

Hasselhoff übernimmt zwei Rollen in "Knight Rider"

Was ist besser als ein David Hasselhoff? Na klar, zwei David Hasselhoffs!

Mit einem ziemlich flachen Witz in einen Text einzusteigen, mag nicht immer die beste Idee sein. Im Fall von "The Hoff" und seiner spektakulären Doppelrolle in der Serie "Knight Rider" drängt es sich aber förmlich auf.

Denn tatsächlich gehören die Folgen, in denen Michael Knight auf seinen bösen Doppelgänger Garthe Knight trifft, zu den besten der ganzen Serie. Wie Hasselhoff beide Figuren spielt, den charmanten, rechtschaffenen Michael sowie den bösartigen, überheblichen Garthe, ist absolut sehenswert.

Optisch unterscheiden sich die beiden lediglich durch den Schnauz- und Spitzbart von Garthe. Ansonsten gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Hasselhoff schafft es aber trotzdem, beiden Figuren durch sein Schauspiel eigene Facetten zu verleihen.

Garthe Knight entkommt einer lebenslangen Haftstrafe

In "Goliaths Geburt", der ersten Folge der zweiten Staffel von "Knight Rider", hat Garthe Knight seinen ersten großen Auftritt. Eigentlich war er wegen diverser Verbrechen in Afrika zu einer mehrfach lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Doch er entkommt aus der Haft und sinnt auf Rache, weil sein verstorbener Vater Wilton Knight den K.I.T.T.-Pilot Michael Knight zu seinem Ebenbild geformt hat.

Wir erinnern uns: Der Polizist Michael Knight wurde von einer Kugel schwer im Gesicht verletzt, der schwerreiche Wilton Knight bezahlte die nötigen plastischen Operationen und ließ Michaels Gesicht nach dem Vorbild von Garthe formen. Denn er rechnete nicht damit, seinen auf die schiefe Bahn geratenen Sohn nochmal wiederzusehen.

Doch nun ist Garthe wieder da und will seine "Kopie" Michael beseitigen. Und so kommt es zu dem furiosen Duell Hasselhoff vs. Hasselhoff, das in der 18. Folge der zweiten Staffel "Goliath kommt zurück" seinen Höhepunkt findet. Michael Knight und K.I.T.T. treten gegen Garthe Knight und dessen übermächtigen Truck Goliath an.

David Hasselhoffs Auftritt an der Berliner Mauer

Zumindest aus deutscher Sicht ist der Auftritt an der Berliner Mauer der vielleicht größte Hasselhoff-Moment überhaupt. Gerade erst ein paar Monate waren nach dem Fall der Berliner Mauer vergangen, als "The Hoff" am 31. Dezember 1989 vor rund 500.000 Menschen seinen Hit "Looking for Freedom" zum Besten gab.

Der Titel des Songs passte perfekt zur deutschen Wiedervereinigung, die Stimmung bei dem weltweit übertragenen Silvester-Konzert war ausgelassen. Hasselhoff trug eine Jacke mit aufgenähten blickenden Lichtern und einen Schal mit einem aufgedruckten Keyboard. Die Bilder von Hasselhoff vor dem Brandenburger Tor sind ikonisch und bis heute eng mit der deutschen Wiedervereinigung verbunden.

Die Legende, dass Hasselhoff mit seinem Auftritt zum Fall der Mauer beigetragen habe, ist zwar ein urbaner Mythos, seinen Platz in der deutsch-deutschen Geschichte hat "The Hoff" dennoch gefunden.

Den legendären Keyboad-Schal trägt David Hasselhoff bis heute gerne. © picture alliance/dpa

David Hasselhoff und das "Baywatch Mystery"

Tatsächlich hat der Auftritt in Berlin und der Erfolg von "Looking for Freedom" laut Hasselhoff sogar dazu beigetragen, dass "Baywatch" fortgesetzt werden konnte. Denn eigentlich sollte die Serie über die Rettungsschwimmer von Malibu nach der nicht sonderlich erfolgreichen ersten Staffel abgesetzt werden.

Hasselhoff erzählte in der Dokumentation "After Baywatch: Moment in the Sun":

Ohne meinen Auftritt auf der Berliner Mauer, ohne 'Looking for Freedom' gäbe es kein 'Baywatch'. David Hasselhoff

Denn mit dem frisch verdienten Geld stieg er als Produzent der Serie ein, die eigentlich abgesetzt werden sollte. Außerdem wurde "Baywatch" von Sendern im deutschsprachigen Raum eingekauft, was ebenfalls zum Erfolg beitrug. Mit insgesamt elf Staffeln ist "Baywatch" bis heute eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, der Einfluss auf die Popkultur ist riesig.

Ob die Geschichte wirklich stimmt, oder ob "The Hoff" ein bisschen übertrieben hat? Das weiß wohl nur Hasselhoff selbst, die Verbindung zwischen der Berliner Mauer am Silvester-Abend und der Hit-Serie ist das "Baywatch Mystery".

Sicher ist hingegen, dass die Erfolgsformel von "Baywatch" bis heute funktioniert. Attraktive Darsteller:innen in knapper Kleidung kombiniert mit Beach-Feeling machen die Serie zur perfekten leichten Unterhaltung. Pamela Andersons Zeitlupen-Sprints sind legendär und machten sie zum Weltstar.

Und tatsächlich glänzen viele Folgen trotz aller Vorurteile auch mit einer spannenden Handlung. Zum Beispiel "Haie!" - die 20. Folge der ersten "Baywatch"-Staffel, die als eine der besten gilt. Mitch Buchannon versucht darin herauszufinden, warum so viele Haie in der Bucht schwimmen und was ein windiger Restaurantbesitzer damit zu tun hat.

Hasselhoffs Auftritt in "Spongebob Schwammkopf"

Einen ebenso skurrilen wie lustigen Auftritt hatte David Hasselhoff 2004 in "Der Spongebob Schwammkopf Film". Als SpongeBob und Patrick an einem Strand gestrandet sind und den Weg zurück nach Bikini Bottom nicht finden, kommt ihnen "The Hoff" in seiner Rolle als Mitch Buchannon zur Hilfe.

Auf seinem Rücken bringt er SpongeBob und Patrick durchs Meer schwimmend zurück nach Bikini Bottom und befördert das Duo schließlich mithilfe seiner Brustmuskeln zurück in die Tiefsee.

Die Szene vermischt auf gelungene Art und Weise Real- sowie Trickfilm und zeigt, zu welcher Selbstironie David Hasselhoff fähig ist. SpongeBob selbst bringt es in der Szene auf den Punkt: "Ein Hoch auf Hasselhoff!"

David Hasselhoffs deutscher Schlager-Song "Du"

Spätestens nach seinem Silvester-Auftritt an der Berliner Mauer war klar, dass Hasselhoff mit seiner Musik vor allem im deutschsprachigen Raum großen Erfolg hatte. Das 1994 veröffentlichte Album "Du" hatte deshalb einen deutschen Titel und war komplett auf den deutschen Markt zugeschnitten.

Im titelgebenden Schlagersong "Du" singt Hasselhoff auf Deutsch über die große Liebe.

"Wo ich auch bin, was ich auch tu',

Ich hab' ein Ziel und dieses Ziel

Bist Du, bist Du, bist Du!"

Ein echter Klassiker ist auch das Video, in dem Hasselhoff am Strand (natürlich!) und mit voller Hingabe gegen die Brandung ansingt. Vielleicht waren die Inszenierung und die romantische Schlagernummer aber am Ende doch etwas zu kitschig. Der große Erfolg blieb jedenfalls aus. Weder in Deutschland, noch in Österreich oder der Schweiz schafften es der Song und das Album in die Top 10.

David Hasselhoffs Auftritt bei André Rieu

Mit dabei war auch K.I.T.T.! Während das Wunderauto auf die Bühne rollte, spielte das Orchester die "Knight Rider"-Melodie. Was für ein Moment! Hasselhoff sang im Anschluss "Looking for Freedom" in einer ganz neuen Version, das Publikum war restlos begeistert. Und auch André Rieu hatte sichtlich Spaß, mit der Legende Hasselhoff auf der Bühne zu stehen.

