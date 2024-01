David Schumacher packt aus: Die Trennung seiner Eltern Cora und Ralf war eine "gute Entscheidung"

Cora Schumacher (47) sorgt mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme aktuell für viele Schlagzeilen. Erst mit ihrer Liebesbeichte über Oliver Pocher, dann mit den Tränen über ihre Beziehung zu Ex-Ehemann Ralf. Jetzt meldete sich ihr Sohn David (22) zu Wort.

In einer emotionalen Lebensbeichte breitete Cora Schumacher vor über drei Millionen Zuschauern am Samstag aus, wie zerrüttet ihre Ehe mit Ralf Schumacher (58) am Ende war - und wie schwer das Verhältnis zum gemeinsamen Sohn David ist. Cora und Ralf waren fast 14 Jahre verheiratet. Im Oktober 2001, demselben Monat, in dem sie heirateten, kam der gemeinsame Sohn David zur Welt.

Am Dschungel-Lagerfeuer stellte Cora Schumacher fest: "Der Kontakt zu David ist leider wieder abgebrochen." Jetzt meldete sich der Sprössling selbst zu Wort.

David Schumacher: Vater Ralf war strenger als Mutter Cora

David lebte seit der Scheidung - zu diesem Zeitpunkt waren seine Eltern allerdings schon fast sechs Jahre offiziell getrennt - bei seinem Vater. Derzeit teilen sie sich eine Männer-WG in Salzburg, wie "Bild" berichtete. Das Boulevardblatt traf David zum Gespräch in Südafrika auf dem Hotel-Anwesen seines Vaters, der Villa Coloniale in Kapstadt.

Im Interview sagte David zu der Scheidung seiner Eltern:

Zu dem Zeitpunkt gab es oft Spannungen zu Hause, und ich dachte schon damals, dass die Trennung eine gute Entscheidung war. Ich habe mich damit abgefunden. David Schumacher, , 2023

Er betonte, dass ihn die Scheidung "nicht überrascht" habe und dass er damit auch "keine Probleme" gehabt habe: "Obwohl manche Leute versucht haben, mir welche einzureden, dass ich zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Trennung haben müsste." Das sei aber nicht der Fall gewesen, weil "beide Elternteile glücklicher schienen, und das hat dann besser gepasst".

David Schumacher wünscht seiner Mutter Cora "viel Glück"

Zur konkreten Frage, ob er sich von seiner Mutter distanziert hätte und keinen Kontakt mehr zu ihr haben wolle, antwortet David einsilbig und deutlich: "Dazu möchte ich nichts sagen."

Dagegen erläutert er ausführlich, warum er sich rein räumlich zum Zusammenleben mit seinem Vater entschied: "Ich habe mich damals als Kind und auch heute noch bei meinem Vater immer sehr wohlgefühlt. Ich hatte das Gefühl, eine engere Bindung zu meinem Vater zu haben als zu meiner Mutter, und wir haben uns besser verstanden." Zwar sei sein Vater "auf jeden Fall strenger als Mama", aber: "Es passt einfach bis heute. Aus meiner Sicht war und ist es die richtige Entscheidung."

Für seine Mutter fand David aber versöhnliche Worte: "Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und lebend zurückkommen. Ich wünsche ihr wirklich viel Glück." Da wurde Nachwuchsrennfahrer David von der Realität überholt. Das Gespräch fand vor Coras überraschenden Ausstieg aus dem Dschungelcamp statt.