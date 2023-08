"Deadpool"-Star Emma Corrin überrascht mit Geständnis: "Ich bin kein Marvel-Fan"

Nach so einer Rolle lecken sich viele Schauspielerinnen die Finger: Emma Corrin (27), die in der vierten Staffel von "The Crown" als junge Lady Diana bekannt geworden ist, wird in "Deadpool 3" die Widersacherin von Titelheld Ryan Reynolds (46) spielen. Dabei hatte sie bisher keine Ahnung vom Marvel-Imperium. Und auch kein Interesse.

Emma Corrin steht seit 2017 vor der Kamera. Ins Rampenlicht spielte sie sich, als sie in der vierten Staffel von "The Crown" als junge Lady Diana auftrat. Anschließend lobten sie Kritiker und Fans auch für ihre Rollen in "Lady Chatterleys Liebhaber" und "Der Liebhaber meines Mannes" (beide 2022). "Deadpool 3"-Regisseur Shawn Levy (55) wurde aber nicht dadurch auf sie aufmerksam, sondern weil er eines Abends Ende 2022 in London ins Theater ging und sich eine Adaption von Virginia Woolfs Roman "Orlando" anschaute. Da spielte Corrin die russische Prinzessin Sasha - und Levy war begeistert.

Emma Corrin soll Deadpool und Wolverine die Hölle heiß machen

Die Anbahnung war jedoch kompliziert. "Beim ersten Treffen war alles top secret", erzählte Corrin dem Magazin "Empire". "Sie durften mir nichts sagen. Ich dachte: typisch Marvel, riesige Geheimniskrämerei. Also habe ich mich beim ersten Treffen bewusst desinteressiert gegeben." Das änderte sich rasch, schließlich, so Corrin, "hatte ich von dem Projekt bereits gehört".

Es blieb schwierig - auch, nachdem man ihr ein paar Infos gegeben hatte. Denn Corrin sei "kein Mavel-Fan", wie sie einräumt. "Ich gestehe es: Ich habe 'Spider-Man' gesehen und 'Black Panther', das war's."

Aber Levy wollte sie haben. Und zwar nicht für irgendeine Rolle: Sie soll Deadpool und Wolverine (Hugh Jackman, 54) ordentlich in den Hintern treten - als neue Schurkin (deren Name noch nicht bekannt ist). Für Corrin stand fest: "Ich musste mich über das Marvel-Ding richtig schlaumachen."

Emma Corrin: "Marvel ist eine erstaunliche Welt"

Das wurde zur Mammut-Hausaufgabe. Corrin im Interview: "Es ist so eine komplizierte Welt", stellte sie fest. "Es steckt so viel dahinter, es ist der absolute Wahnsinn. Die ganze Sprache und die versteckten Hinweise. Und diese Person ist mit der Person verwandt, die das getan hat, und diese Person ist zurückgekommen und diese Person ist eigentlich tot ... es ist erstaunlich."

Emma Corrin hat sich reingefuchst. "Ich verstehe wirklich, warum es so vielen Menschen so viel bedeutet", sagt sie. "Es ist ein Phänomen und ich bin echt glücklich, ein Teil davon zu sein." Auch dass sie erstmals in die Schurkenrolle schlüpft, macht ihr Spaß. "Ich freue mich wirklich darauf, einen Bösewicht zu spielen", gestand sie. "Das habe ich noch nicht getan. Es ist wie eine Stelle am Körper, die höllisch juckt und die du unbedingt kratzen willst."