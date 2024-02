Demi Moore: Die Schauspielerin teilt Foto von demenzkrankem Bruce Willis

Wie geht es dem an frontotemporaler Demenz erkrankten Hollywoodstar Bruce Willis? Seine Ex-Frau Demi Moore hat jetzt ein offenbar neues Bild des Stars geteilt. Entstanden ist es anlässlich des runden Geburtstags der gemeinsamen Tochter Tallulah Willis.

Anzeige

Vor gut einem Jahr teilte Bruce Willis' (68) Familie mit, dass der Hollywoodstar an frontotemporaler Demenz erkrankt sei. In der Öffentlichkeit ist von Willis seitdem nicht mehr viel zu sehen. Seine Liebsten geben jedoch immer wieder Updates zum Gesundheitszustand des mittlerweile 68-jährigen "Stirb langsam"-Darstellers. So hat nun Schauspiel-Star Moore auf Instagram ein allem Anschein nach neues Foto gepostet, das am Samstag, dem 3. Februar, anlässlich des 30. Geburtstags der gemeinsamen Tochter Tallulah Willis entstanden zu sein scheint.

Im Clip: Hier siehst du das neue Foto von Bruce Willis

Anzeige

Anzeige

Demi Moore: Liebesdusche für Tochter Tallulah

Auf dem Schnappschuss zu sehen ist dann auch das Geburtstagskind, das von seinen Eltern umrahmt wird. Rechts von Tallulah Willis steht eine lächelnde Demi Moore, die Jeans und eine weite schwarze Strickjacke trägt. Tallulahs Vater Bruce Willis steht zu ihrer Linken, trägt Schal, Schirmmütze und Jogginghose, wirkt ebenfalls glücklich und gesund.

"Wir übergießen heute zu ihrem 30. Geburtstag unsere Tallulah mit Liebe", schreibt Moore gefolgt von einem Herz-Emoji zu dem Bild, wobei sie ihre jüngste Tochter mit ihrem Spitznamen "Buuski" nennt. Ein zweites Foto zeigt Moore, Tallulah Willis, Schwester Scout LaRue Willis (32) und deren Partner Justin Acee, und ist ganz offenbar später am Abend während weiterer Feierlichkeiten entstanden.

"Er ist noch derselbe"

Bruce Willis' Tochter Tallulah Willis hatte im vergangenen November in der "Drew Barrymore Show" zuletzt ausführlich über den Gesundheitszustand ihres Vaters gesprochen. "Er ist noch derselbe", erklärte sie damals Gastgeberin Drew Barrymore (48) und ergänzte: "Ich erkenne Liebe, wenn ich bei ihm bin. Es ist mein Vater und er liebt mich - das ist wirklich besonders."

Im gleichen Atemzug erklärte sie, dass es ihrer Familie wichtig sei, das Schicksal ihres Vaters zum Gemeinwohl zu nutzen, indem sie damit öffentliches Bewusstsein für die Krankheit schaffe. "Etwas zu nehmen, mit dem wir uns als Familie auseinandersetzen müssen, es umzukehren und damit anderen Menschen zu helfen, ist uns sehr wichtig", so Willis.