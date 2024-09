In bisher 19 Staffeln "Germany’s Next Topmodel" (GNTM) gab es Szenen, die den Fans im Gedächtnis geblieben sind. Eine davon ist der berüchtigte Mittelfinger-Eklat von Kandidatin Tessa Bergmeier aus der vierten Staffel (2009). Was damals niemand gedacht hätte: Die Szene war Tessas Eintrittskarte in die Reality-Welt.

Anzeige

Die legendäre Mittelfinger-Szene mit Tessa Bergmeier kannst du auf Joyn nochmal anschauen Streame jetzt "GNTM": Staffel 04 - Folge 05 Tessas Entscheidung beginnt bei Timecode 1 Stunde und 17 Minuten.

Anzeige

Anzeige

Der Mittelfinger-Eklat bei GNTM schockierte nicht nur Heidi Klum

Tessa Bergmeier fällt in der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel" immer wieder mit ihrem impulsiven Charakter auf. Nach einer harten Model-Woche voller Herausforderungen, in der sie bereits viel Kritik einstecken musste, eskaliert die Situation vor laufenden Kameras.

Denn auch beim Entscheidungs-Walk hagelt es Kritik. Der damals 19-Jährigen kommen die Tränen. Beim Verlassen des Laufstegs zeigt sie den Mittelfinger in die Kamera. Eine Situation, die auch die Juroren noch nie erlebt haben. Mit fatalen Folgen.

Queen of Reality? Tessa Bergmeier machte GNTM-Szene berühmt

Ihre Zeit bei "Germany's Next Topmodel" ist damit schon nach der fünften Folge vorbei, sie belegt den 14. Platz. Ihrer Karriere im TV scheint das aber keinen Abbruch getan zu haben. Bis heute ist sie in verschiedenen Shows zu sehen und hat sich in der Reality-Welt einen Namen gemacht - unter anderem in "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß", "Reality Queens auf Safari", "Promiboxen" und "Ich bin ein Star, holt mich hier raus").

Anzeige

Anzeige

Hier kannst du Tessa in Action bei "Der Alm" sehen Streame jetzt die zweite Staffel auf Joyn

Wer die Szene nicht mehr im Kopf hat, oder die ganze Folge aus Staffel vier noch einmal ansehen möchte, kann das kostenlos auf Joyn! Tessas Entscheidung beginnt bei Timecode 1 Stunde und 17 Minuten.