Das Wichtigste in Kürze Lena Gercke soll am 29. Februar 35 Jahre alt werden.

Damit fällt ihr Geburtstag aus, da 2023 kein Schaltjahr ist.

Happy Birthday, Lena Gercke! Oder doch nicht? Das Model und Moderatorin hat am 29. Februar Geburtstag, doch da dieses Jahr kein Schaltjahr ist, fällt der Tag aus. Feiern wird die hübsche Blondine mit ihrer Familie aber sicherlich trotzdem.

Ex-"The Voice"-Moderatorin Lena Gercke: Deshalb fällt dieses Jahr ihr Geburtstag aus

Lena Gercke wurde am 29. Februar 1988 geboren, was bedeutet, dass ihr Geburtstag nur alle vier Jahre stattfindet. Da 2023 kein Schaltjahr ist, wird ihr Geburtstag in diesem Jahr nicht stattfinden. Daher fällt Lena Gerckes Geburtstag am 29. Februar 2023 aus.

Das nächste Schaltjahr ist übrigens 2024. Man könnte also sagen, dass Lena Gercke nächstes Jahr erst neun Jahre alt wird.

Doch Schaltjahr hin oder her: Feiern kann die hübsche Blondine natürlich trotzdem. Sie selber feiere jeweils am 1. März, weil zu früh feiern schließlich Unglück bringe, sagte das Model in einem früheren Interview der "Gala".

Wie sie 2023 ihren Geburtstag verbringen wird, das werden Fans vielleicht erst in den nächsten Tagen erfahren, sollte sie etwas darüber auf Instagram posten.

Lena Gercke: Model, Moderatorin und Mutter

Lena Gercke feierte ihren großen Durchbruch als Model, als sie im Jahr 2006 die erste Staffel von "Germany’s Next Topmodel" gewann. Schon zwei Jahre zuvor machte die Marburgerin von sich reden, als sie ein von einer Fast-Food-Kette veranstaltetes Model-Casting für sich entschied. Mit gerade einmal 18 Jahren folgten daraufhin die ersten Aufträge als Model. Nach ihrem Gewinn bei GNTM begann ihre Karriere richtig zu explodieren. Die Blondine zierte fortan zahlreiche Cover von deutschen und internationalen Magazinen. Sie wird auch für die großen Modenschauen dieser Welt, wie die Berliner Fashion Week, immer wieder gebucht.

Lena Gercke © REUTERS/Fabrizio Bensch

Bereits 2009 übernahm Gercke die Moderation von "Austria’s Next Topmodel", den österreichischen Ableger von Heidi Klums Kult-Casting-Show. Mittlerweile hat sich das Model als Moderatorin etabliert und stand für die Magazine "RED." und "taff" mit einem Mikrofon vor der Kamera. Außerdem moderierte sie bis 2021 gemeinsam mit Thore Schölermann "The Voice of Germany".

Und auch privat läuft es bei ihr super: Vor drei Jahren, im Sommer 2020, wurden sie und Dustin Schöne bereits Eltern von Töchterchen Zoe. Im Dezember 2022 ist sie dann nochmal Mutter ihrer Tochter Lia geworden.