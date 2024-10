"Die geilste Zeit in meinem Leben": Sophia Thiel spricht über ihre neue Liebe

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) genoss zuletzt die Zeit des Wandels: Sie hat eine neue Frisur und eine neue Haarfarbe (rot!) und ein neues, riesiges Unterarm-Tattoo. Und offenbar hat sie noch etwas geändert: ihren Beziehungsstatus. Sophia scheint endlich wieder glücklich verliebt.

Anzeige

Seit ein paar Tagen ist Sophia Thiel in Los Angeles unterwegs. Dort machte sie mit ihrem Kumpel, dem Fotografen, Influencer und Podcaster Paul Ripke, ein paar Videos. Und ein paar Frage-Antwort-Reels für ihre Instagram-Fans (1,3 Millionen Fans, Stand 11. Oktober 2024, 16:04 Uhr). Und da ließ sie durchblicken: Sie ist wieder verliebt! Auf eine Fan-Frage, warum sie so glücklich wirke, antwortete sie:

Das ist tatsächlich gerade irgendwie die geilste Zeit in meinem Leben. Ich weiß echt nicht, wann ich mich zuletzt so frei und selbstbestimmt gefühlt habe. Sophia Thiel, , 2024

Für das Glück scheint ein neuer Mann in ihrem Leben maßgeblich mitverantwortlich zu sein. Auf die Frage, ob sie denn eine neue Liebe gefunden hätte, antwortete sie: "Vielleicht" und setzte ein verliebtes Emoji dazu.

Sophia Thiel ist glücklich: "Das Leben ist so heftig!"

Die Hörer:innen ihres Podcastes "4 Brüste für ein Halleluja", indem sie mit ihrer Freundin und Sex-Expertin Paula Lambert (50) über Gott und die Welt spricht, haben schon mehr erfahren. Denn dort überraschte sie Lambert ganz nebenbei mit der Aussage: "Freunde sagen sehr viel über einen selbst aus. Es ist genauso, wenn du jemanden kennenlernst - ich habe zum Beispiel gerade momentan jemanden kennengelernt, und ich bin sehr, sehr gespannt."

Anzeige

Anzeige

Sophia und Paula haben nicht nur einen Podcast zusammen, die Influencerin war auch schon bei "Paula kommt" zu Gast Streame "Paula kommt" mit Sophia Thiel jetzt auf Joyn

Amors Pfeil scheint sie voll getroffen zu haben: "Sowas habe ich so noch nicht gehabt", fügte sie im Podcast hinzu. Und weiter: "Es ist so krass. Und ich denke mir: Woah, das Leben ist so heftig!"

Nur um wen es sich handelt, hält Sophia (noch) streng geheim. Auf einem Instagram-Bild bei einem Bootstrip in Berlin, das die "Bild"-Zeitung veröffentlichte, ist zu sehen, dass Sophia jemandes Hand hält - die Person ist aber nicht zu erkennen. In einem Foto in einer Instagram-Story, offensichtlich aus ihrem Schlafzimmer ihrer Unterkunft in Los Angeles, sieht man einen Mann sitzen - allerdings unscharf im Hintergrund. Ist das der ominöse Mr. Right, der Sophias Herz erobert hat?

Sophia Thiels letzte Beziehung hielt dreieinhalb Jahre

Warum sie den Neuen (noch) verborgen hält, beantwortet sie im Podcast auch: "Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann behalte ich es am liebsten erst mal für mich. Weil ich das irgendwie beschützen möchte." Zumal wenn die Liebe, wie es bei Sophia scheint, noch ganz frisch ist.

Außerdem hat Sophia vielleicht auch dazu gelernt. Ihre letzte Beziehung mit dem Start-up-Unternehmer Raphael Birchner (27) hatte Sophia damals sehr schnell öffentlich gemacht. Gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen und Events folgten ebenso wie private Video-Clips bei Youtube. Dreieinhalb Jahre waren beide ein Paar, bevor sie sich vor anderthalb Jahren trennten.