Die GNTM-Gewinnerin hat sich sehr verändert: SO sieht Lovelyn Enebechi heute aus

Das Wichtigste in Kürze Lovelyn Enebechi konnte im Jahr 2013 Topmodel Heidi Klum von sich und ihren Model-Qualitäten überzeugen.

Die damals 16-Jährige wurde zu "Germany's Next Topmodel" der achten Staffel gekürt.

Seit ihrem Sieg sind nun ganze zehn Jahre vergangen. Wie sehr hat sich das Model nach der Show wohl verändert?

Lovelyn Enebechi gehört zu dem mittlerweile großen Kreis der "Germany's Next Topmodel"-Siegerinnen. Die heute 26-Jährige modelte sich 2013 zu ihrem großen Traum und gewann vor Live-Publikum in der SAP Arena in Mannheim nicht nur den begehrten Titel, sondern auch ein Cover auf der deutschen "Cosmopolitan". Doch wie hat sich der Look des Models seitdem gewandelt?

Im zarten Alter von 16 Jahren gewann Lovelyn Enebechi die Model-Show "Germany's Next Topmodel". Die Hamburgerin fiel dabei besonders durch ihre lange dunkle Haarpracht auf. Von der Walle-Mähne hat sich das Model heute schon längst getrennt. Bereits seit Jahren trägt Lovelyn stattdessen einen kurzen, frechen Afro-Bob! Gegenüber "InTouch" verriet das Model im Dezember 2021 die Gründe für ihre Typveränderung:

Ich wollte mal was Frisches und meine Agentur meinte auch: Mal ein bisschen Pepp reinbringen und dann habe ich mir die Haare abschneiden lassen. Ist also alles echt! Lovelyn Enebechi, , 2021

Das Styling ihrer Haare sei der dunkelhaarigen Schönheit oft nicht leicht gefallen. Meist habe sie daher einen Zopf getragen. "Lange Haare sind nicht immer nur cool. Nach einer Zeit wird es auch langweilig", so das Model.

Lovelyn Enebechi: Das musst du über die GNTM-Siegerin wissen

Lovelyn Enebechi wurde am 21. Oktober 1996 in Hamburg geboren. Ihr Vater ist Nigerianer, ihre Mutter Deutsche. Im Alter von 16 Jahren bewarb sich die Schülerin für die achte Staffel von "Germany's Next Topmodel", obwohl sie nach eigenen Angaben bislang keinerlei Modelerfahrung sammeln konnte.

Mit ihrer Bewerbung konnte Lovelyn überzeugen! Die Hamburgerin gehörte zu den 25 vorausgewählten Kandidatinnen, die es in die Model-Show schafften und ihr Talent vor Jurorin Heidi Klum beweisen durften. Auch hier begeisterte Lovelyn Woche für Woche die Jury und trat im Mai 2013 im Finale der Show gegen drei weitere Mitstreiterinnen an. Der Gewinn der achten Staffel beinhaltete nicht nur ein Cover auf der deutschsprachigen Ausgabe der "Cosmopolitan", sondern auch ein Apartment in einer Modemetropole nach Wahl sowie ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro.

Nach ihrem Sieg stand die damals 16-Jährige bei der Modelagentur ONEeins unter Vertrag und wechselte später zu PMA Models in Hamburg. Das blutjunge Nachwuchsmodel ging erneut zur Schule und holte sein Abitur nach. Anschließend widmete sie sich wieder ihrer großen Leidenschaft und modelte für verschiedene Kunden wie beispielsweise Breuninger oder Anne Görtz.

Sie schwebt im Familienglück: So tickt Lovelyn Enebechi privat

Ihr Privatleben hält Lovelyn Enebechi weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Lange Zeit war über den Partner der inzwischen 26-Jährigen kaum etwas bekannt. An Valentinstag des Jahres 2022 teilte Lovelyn die ersten Bilder von sich und ihrem Lebensgefährten und ließ dabei sogleich die erste Bombe platzen: Sie und ihr Partner Toni Weigel haben geheiratet.

Das Glück des Paares wurde schließlich am 20. März 2022 durch das erste gemeinsame Kind gekrönt. Nachdem das Model monatelang ihre Babykugel in Szene setzte, verkündete die Neu-Mama auf Instagram die Geburt ihres Sohnes Levi. Herzlichen Glückwunsch!

