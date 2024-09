Die großen Gewinner:innen: Die Emmy Awards im Rückblick

Am Sonntagabend waren mal wieder alle Augen auf das Peacock Theatre in Downtown Los Angeles gerichtet. Von dort wurde live die Verleihung der Emmy Awards übertragen, bei der die besten Fernsehschaffenden des Jahres geehrt wurden. Das sind die Gewinner:innen des Abends!

Diese Serien räumten so richtig ab

+++ Update vom 16. September +++

Gestern Abend war es endlich wieder so weit! Die Emmys wurden zum 76. Mal verliehen. Dieses Mal ging ein klarer Gewinner aus der Preisverleihung hervor: die Buchverfilmung "Shōgun". Das Historiendrama, das von Machtspielen im Japan des 17. Jahrunderts handelt, war in insgesamt 25 Kategorien nominiert und räumte in 18 davon ab. Die Serie wurde unter anderem zur "besten Dramaserie des Jahres" gekürt. Hiroyuki Sanada erhielt zudem den Preis als "bester Hauptdarsteller" und Anna Sawai wurde als "beste Hauptdarstellerin" geehrt.

Auch die Macher:innen von "Hacks" konnten sich freuen. Die Serie räumte elf Preise ab und wurde unter anderem zur "besten Comedyserie" gekürt - und das, obwohl "The Bear" eigentlich als Favorit in dieser Kategorie galt. Doch keine Sorge, "The Bear" ging nicht leer aus. Insgesamt vier Preise gewann die Show über einen Koch und seine dysfunktionale Crew.

Jennifer Aniston glänzt bei den Emmys

Natürlich sorgten nicht nur die Gewinner:innen bei der Emmy-Verleihung am Sonntag für Aufsehen. Auch die Looks der Stars wurden heiß diskutiert. Besonders viel Lob für ihr Outfit erntete "Friends"-Star Jennifer Aniston.

Die Schauspielerin entschied sich für ein trägerloses, perlenbesetztes Kleid von Oscar de la Renta und kombinierte dazu ein Armband von Tiffany & Co.

Jennifer Aniston war bei den Emmy-Awards ein echter Hingucker. © IMAGO/UPI Photo

Auf X, ehemals Twitter, zeigten sich die User:innen begeistert. "Jennifer Aniston sieht einfach bezaubernd aus" und "Meine Emmy-Gewinnerin bist du, Jennifer Aniston", schwärmten nur zwei von unzähligen Fans.

Doch auch Selena Gomez' glamouröser Look brachte die Fans zum Staunen. Sie trug ein schwarzes Kleid von Ralph Lauren mit überkreuztem Neckholder-Ausschnitt mit silbernen Details. "Selena sieht umwerfend aus" und "Heiß, heißer, Selena", schrieben zwei User:innen auf der Social-Media-Plattform X.

Ein Traum in Schwarz: Selena Gomez bei den Emmys 2024. © picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell

"Saturday Night Live" und "What We Do in the Shadows" für Emmys nominiert

+++ Update vom 18. Juli +++

Die auf Joyn laufenden Comedy-Serien "Saturday Night Live" und "What we do in the Shadows" wurden mit je drei Nominierungen geehrt. Nominierungsspitzenreiter ist die Serie "Shogun", die 25-mal nominiert wurde, vor der Comedy-Serie "The Bear: King of the Kitchen" (23 Nominierungen) und "Only Murders in the Building" (21).



Für einen Emmy kommen alle TV-Produktionen infrage, die in Amerika zwischen 1. Juni 2023 und 31. Mai 2024 ausgestrahlt wurden.

Gibt es einen Emmy für Ryan Gosling?

Die auf Joyn zu sehende Comedy-Show "Saturday Night Live" (SNL) ist eine Serien-Legende, auch bei den Emmy Awards. Keine Show war (seit 1976) für mehr Emmys nominiert als das Comedy-Format, das Comedians wie Chris Rock (59), Eddie Murphy (63), Adam Sandler (57) oder auch Will Ferrell (57) und Jimmy Fallon (49) bekannt machte.



In diesem Jahr kann "Saturday Night Live" drei Peise abräumen. Bowen Yang ist als "Bester Nebendarsteller" nominiert. Hollywood-Star Ryan Gosling (43), der bei den Oscars und Golden Globe Awards als Ken ("Barbie") noch leer ausging, winkt eine Trophäe als "Bester Gastschauspieler in einer Comedy-Serie". In der gleichen Kategorie für die Damen machen sich zwei SNL-Gäste gegenseitig Konkurrenz: Maya Rudolph (51) und Kristen Wiig (50) stehen beide für ihre SNL-Gastauftritte auf der Nominierungsliste.

Blutsauger und Bühnenheld: Matt Berry nominiert für "Best Actor"

Die schräge Vampir-Saga "What we do in the Shadows" ist nicht nur auf Joyn eine der beliebtesten Serien, sondern auch bei den US-Fans. Die zuletzt ausgestrahlte fünfte Staffel wurde zum dritten Mal als "Beste Comedy-Serie" nominiert. Matt Berry (50), der den 310 Jahre alten pansexuellen Vampir Leslie "Laszlo" Cravensworth spielt, wurde - zum ersten Mal in seiner Karriere - als "Bester Schauspieler" nominiert. Das Autorengespann Jake Bender und Zach Dunn könnte in der Kategorie "Bestes Drehbuch für eine Comedy-Serie" gewinnen.

