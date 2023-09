Die Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge im Überblick

Hier ist eine chronologische Übersicht aller Filme im Marvel Cinematic Universe, von "Iron Man" bis hin zu "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Das MCU, auch bekannt als Marvel Cinematic Universe, besteht mittlerweile aus 32 Filmen. So einige davon siehst du am Sonntag, 17.09.2023, ab 8:10 Uhr beim großen Marvel-Tag auf ProSieben.

Die chronologische Reihenfolge der Marvel-Filme

Vor dem Titel steht jeweils die Zeitangabe, wann die Handlung des Marvel-Films in etwa spielen soll.

1943-1945: Captain America: The First Avenger 1995: Captain Marvel 2010: Iron Man 2011: Der unglaubliche Hulk 2011: Iron Man 2 2011: Thor 2012: Marvel's The Avengers 2012: Iron Man 3 2013: Thor: The Dark Kingdom 2014: The Return of the First Avenger 2014: Guardians of the Galaxy 2014: Guardians of the Galaxy Vol. 2 2015: Avengers: Age of Ultron 2015: Ant-Man 2016: The First Avenger: Civil War 2016: Black Widow 2016: Spider-Man: Homecoming 2016-2017: Doctor Strange 2017: Thor: Tag der Entscheidung 2017: Black Panther 2018: Avengers: Infinity War 2018: Ant-Man and the Wasp 2018-2023: Avengers: Endgame 2024: Spider-Man: Far From Home 2024: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2024: Eternals 2024: Spider-Man: No Way Home 2024: Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2024: Thor: Love and Thunder 2024-2025: Black Panther: Wakanda Forever 2024: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2024: Guardians of the Galaxy Vol. 3

MCU-Timeline: Wann spielt "Black Widow"?

Das Solo-Abenteuer von "Black Widow" stellt keine Origin da, wenngleich die Herkunft und Entstehungsgeschichte der Figur im Film durchaus thematisiert wird. Spoiler-Warnung! Als Prequel bzw. Zwischenspiel ist der Hauptteil des Geschehens nach den Ereignissen von "The First Avenger: Civil War" (die Avengers haben sich getrennt und Natasha wird als Verbrecherin von General Ross gejagt) und vor dem Wiedersehen mit Captain America und Co. in "Avengers: Infinity War" angesiedelt. Die Eröffnungssequenz spielt allerdings noch etwas früher und zeigt einen Ausschnitt aus Natashas Kindheit.