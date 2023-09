Die Pochers: SO äußerten sich Amira und Oliver vor der Trennung zu Gerüchten übers Fremdgehen

Bereits vor der Verkündung ihrer Trennung sprachen Amira und Oliver Pocher ganz offen über die Ehekrise, die sie durchmachten. In ihrem Podcast "Die Pochers!" äußerte sich Amira Pocher dabei sogar zu den Gerüchten, dass sie angeblich fremdgehen würde.

Im Video: Amira Pocher bezieht Stellung zu Fremdgeh-Vorwürfen

So dementierte Amira Pocher die Fremdgeh-Gerüchte

In dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" sprachen Amira Pocher (30) und Oliver Pocher (45) vor der Verkündung ihrer Trennung stets sehr offen über ihre Ehe.

In einer Episode, die kurz vor der Bekanntgabe ihres Ehe-Aus erschienen war, äußerte sich Amira Pocher sogar zu den Gerüchten, sie würde angeblich fremdgehen:

Ihr wurde vorgeworfen, sie sei bei einem Event in Wien mit einem neuen Mann unterwegs gewesen. Die Gerüchte, Amira würde ihren Mann betrügen, lehnte sie in der Folge rigoros ab und klärte ihre Fans auf:

Der Mann an ihrer Seite in Wien sei vom Management bei dem Wiener Event gestellt geworden. Als Personal Assistant an ihrer Seite habe der Herr online viele Beleidigungen dulden müssen. So gehe das natürlich nicht, stellte Amira Pocher in der Folge klar. Nachdem die Fotos in den sozialen Medien verbreitet wurden, konnte sie sich vor Beschimpfungen nicht mehr retten und der betroffene Mann auch nicht. Sie habe natürlich keine Affäre mit ihm, machte sie im Podcast deutlich.

Dennoch habe es ihr in Wien sehr gut gefallen. Die Menschen dort hätten sie alle so herzlich begrüßt. Als ihr Mann Oliver Pocher daraufhin fragte, wo auf der Welt sie denn nicht herzlich begrüßt wurde, antwortete Amira Pocher schlagfertig: "Zuhause!"

Oliver Pocher zeigte sich daraufhin pikiert und erwiderte:

Wow. Der war stark. Wenn wir auf dem Niveau hier agieren, bin ich bereit. Oliver Pocher , 2023

Neben Olli Pocher: Der Werdegang von Amira Pocher

Amira und Oliver Pocher lernten sich bei Tinder kennen, das verriet sie bei einer Fragerunde auf Instagram. Obwohl sie sich schon 2016 kennenlernten, traten sie erst im November 2018 das erste Mal öffentlich zusammen auf. 2019 heiratete das Paar dann romantisch auf den Malediven. Schnell war sie schwanger und inzwischen haben sie zwei gemeinsame Söhne.

Seit 2020 zeigt sich Amira Pocher auch nicht mehr nur bei Instagram, sondern taucht auch im TV auf. Inzwischen ist sie zu einer bekannten Moderatorin geworden und arbeitet auch im Fashion-Bereich sehr kreativ.

Der Pocher-Podcast entstand in der Corona-Zeit zunächst noch mit dem Titel "Die Pochers hier!". Nach dem Erfolg des Entertainer-Duos hat Amira Pocher inzwischen auch ihren eigenen Podcast "Hey Amira" gestartet, in dem sie über Familie, mentale Gesundheit, Schwangerschaft und vieles mehr spricht. Aufgewachsen ist Amira Pocher in Österreich, ihr Vater ist gebürtiger Ägypter.