"Die Talkshow Doku": Das machen Arabella Kiesbauer, Andreas Türck & Britt Hagedorn heute

Wer in den 90er- und 2000er-Jahren den Fernseher einschaltete, kam an den legendären Talk-Formaten nicht vorbei - und wollte das auch gar nicht. Die Shows waren ein echter Publikums-Magnet. In "Die Talkshow Doku" erfahren wir, was aus den Moderator:innen geworden ist.

Anzeige

"Die Talkshow-Doku" - jetzt auf Joyn streamen Vor TV-Ausstrahlung schon hier schauen

Stell dir vor, es ist das Jahr 2000. Du kommst entweder gerade aus der Schule, von der Uni oder konntest früher Feierabend machen - wer noch jung war, hat vermutlich heimlich den TV eingeschaltet, alle anderen haben es sich genüsslich mit einer Tasse Tee oder Kaffee vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Erkennst du dich wieder? Dachten wir uns. Talkshows wie "Arabella", "Britt - Der Talk um eins" oder "Andreas Türck" waren legendär und nicht von der Bild(schirm)fläche wegzudenken.

Von dramatischen Streitereien über verhängnisvolle Geständnisse bis hin zu Liebesgeschichten mit Happy End - die Sendungen hatten es in sich und wurden oft auch mit einem kritischen Auge beobachtet. Am Dienstag, dem 22. Oktober 2024, läuft auf ProSieben "Die Talkshow-Doku - Schamlos, schräg und durchgeknallt", in der TV-Legenden wie Arabella Kiesbauer und Britt Hagedorn spannende Fragen beantworten und auf ihre Zeit zurückblicken. Auch ehemalige Teammitglieder und Zuschauer:innen wie Sophie Passmann sowie Benni Wolter sind mit von der Partie. Doch wie haben sich Britt, Arabella und Co. über die Jahre hinweg verändert? Wir geben dir einen kleinen Überblick.

Anzeige

Anzeige

Britt Hagedorn

Die Show "Britt - Der Talk um eins" war mit zwölf Jahren eine der am längsten laufenden Talkshows. Von 2001 bis 2013 hat Britt unter der Woche täglich durch ihre Show geführt. Bis heute ist sie erfolgreich als Moderatorin tätig und steht seit 2022 sogar für die Neuauflage "Britt - Der Talk" wieder vor der Kamera. Verändert hat sich die gebürtige Hamburgerin optisch übrigens kein bisschen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Arabella Kiesbauer

Auch die Österreicherin Arabella Kiesbauer war von Mitte der Neunziger bis Mitte der Zweitausender nicht aus dem deutschen TV wegzudenken. Zehn Jahre lang war sie fester Bestandteil des Nachmittags-Programms von ProSieben. Seit ihre Sendung eingestellt wurde, hat die Wienerin die verschiedensten Shows moderiert. Von der österreichischen Casting-Show "Starmania" über den Wiener Opernball bis zum Format "Bauer sucht Frau". Ähnlich wie ihre TV-Kollegin Britt ist auch Arabella kaum gealtert. Nur die Haare trägt sie zurzeit blond.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Arabella Kiesbauer muss bei "Wer stiehlt mir die Show?" eine Schlägerei verhindern

Anzeige

Anzeige

Andreas Türck

Ende der Neunziger bekam Andreas Türck seine eigene Talkshow, nachdem er schon einige andere Formate moderiert hatte. In den folgenden vier Jahren wurden über 850 Folgen ausgestrahlt, von denen jede unter einem anderen Thema stand, wie etwa "Kapier’s endlich, dein Schwarm steht nicht auf dich" oder "Hilfe Andreas, mein Freund ist in einer Gang". Im Gegensatz zu seinen Kolleginnen hat sich bei Andreas das eine oder andere graue Haar eingeschlichen. Ansonsten erkennt man den Moderator aber nach wie vor wieder.

Hier kannst du "Die Talkshow Doku" im Livestream ansehen Dienstag, 22. Oktober 2024, 20:15 Uhr, hier im Joyn-Livestream