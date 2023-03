Diese 3 deutschen Filme haben einen Oscar gewonnen

Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" bricht schon jetzt Rekorde. Der Antikriegsfilm wurde 2023 für gleich neun Oscars nominiert. Doch hat überhaupt schon mal ein Film aus Deutschland einen Oscar gewonnen? Ja, sogar schon drei. Wir stellen dir die drei Filme vor...

Die Oscar-Verleihung ist eines der größten Ereignisse in der Filmindustrie und zieht jedes Jahr Millionen von Zuschauern weltweit in ihren Bann. Welche Filme werden gewinnen, welche Schauspieler für ihre Leistungen mit einem Goldjungen ausgezeichnet? Auch dieses Jahr fiebern viele der Oscar-Nacht am 12. März 2023 entgegen. Das Besondere an den Oscars 2023: Ein deutscher Film ("Im Westen nichts Neues") wurde in 9 Kategorien für einen Oscar nominiert – das hat bisher noch kein deutscher Film geschafft!

Seit der ersten Oscarverleihung 1929 wurden 21 Filme aus Deutschland für den Preis der Academy Awards in Los Angeles nominiert. Doch nur drei dieser Filme konnten die Jury überzeugen. Wir stellen dir die drei Filme, die als bester internationaler Film mit einem Oscar ausgezeichnet wurden, genauer vor.

Hier kannst du die Oscars 2023 live sehen: Alle Infos im Clip

"Die Blechtrommel" – bester internationaler Film, 1980

Die erste deutsche Produktion, die den begehrten Oscar gewann, war "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Günter Grass und erzählt die Geschichte des jungen Oskar Matzerath, der beschließt, aufgrund der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs nicht mehr zu wachsen. Der Film gewann den Oscar im Jahr 1980 und wurde auch bei den Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet.

"Nirgendwo in Afrika – bester internationaler Film, 2003

Der zweite deutsche Film, der in der Kategorie "Bester internationaler Film" einen Oscar absahnte, war "Nirgendwo in Afrika" von Caroline Link. Der Film handelt von einer jüdischen Familie, die während des Zweiten Weltkriegs aus Deutschland nach Kenia flieht. Dort versuchen sie, sich an das Leben in einer neuen Umgebung anzupassen. Der Film gewann den Oscar im Jahr 2003 und erhielt auch den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Film".

"Das Leben der Anderen" – bester internationaler Film, 2007

Der dritte Film, der den Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film" gewann, war "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck. Der Film spielt in Ost-Berlin in den 1980er Jahren und erzählt die Geschichte eines Stasi-Agenten, der sich in das Leben eines Künstlers und dessen Partnerin einmischt. Der Film gewann den Oscar im Jahr 2007 und erhielt auch den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Film".

Oscars 2023: Wie stehen die Chancen für "Im Westen nichts Neues"?

"Im Westen nichts Neues" erzählt die berührende Geschichte eines jungen Soldaten aus Deutschland an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Paul und seine Kameraden erleben am eigenen Leib, wie sich die anfängliche Kriegseuphorie in Schrecken, Leid und Angst verwandelt, während sie in den Schützengräben verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Filmfans können die Eigenproduktion von Netflix auf eben diesen Streamingdienst begutachten. Aber auch in ausgewählten Kinos wird der Streifen gezeigt.

Der Film gilt als die große Oscarhoffnung aus Deutschland bei der diesjährigen Preisverleihung in Los Angeles. Doch tatsächlich gehen Experten davon aus, dass sich "Im Westen nichts Neues" in der Kategorie "Bester Film" nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. In der Nacht vom 12. auf den 13. März wissen wir es dann ganz genau.

Update: Wir fassen die wichtigsten Informationen zu den Oscars 2023 zusammen. Wir zeigen alle Nominierungen und Oscar-Favoriten. Wir zeigen, wie man die Red-Carpet-Übertragung live im TV und im Livestream sehen kann.