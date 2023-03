Echt jetzt? Diese Schauspieler haben noch KEINEN Oscar gewonnen

Das Wichtigste in Kürze Am 12. März 2023 ist es wieder so weit und die Oscars werden verliehen.

Dieses Jahr sind unter anderem Austin Butler in seiner Rolle des Elvis oder Colin Farrell für seine Darstellung im Film "The Banshees of Inisherin" nominiert.

Viele bekannte Schauspieler waren schon etliche Male nominiert, bekamen aber bislang noch keinen Oscar.

Anzeige

Erfolgreich ohne Oscar: Diese männlichen Schauspieler sind bekannt für ihre hervorragenden Leistungen in der Filmindustrie, haben aber noch nie einen Oscar gewonnen. Dazu gehören Johnny Depp oder Tom Cruise.

Diese männlichen bekannten Schauspieler haben noch keinen Oscar gewonnen

Die Oscar-Verleihung ist eine der größten Veranstaltungen in der Filmindustrie, die jedes Jahr die besten Filme, Schauspieler und Regisseure auszeichnet. Obwohl viele Schauspieler ihre Karriere mit Erfolgen und Preisen krönen konnten, haben einige von ihnen noch nie den begehrten Goldjungen gewonnen. Hier sind einige männliche Schauspieler, die trotz ihrer herausragenden Leistungen und Beiträge zur Filmindustrie bisher keinen Oscar gewonnen haben.

In diesem Video erfahrt ihr, welche weiblichen Schauspielerinnen noch keinen Oscar gewonnen haben

Johnny Depp hat in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgespielt, darunter "Fluch der Karibik", "Edward mit den Scherenhänden" und "Sweeney Todd". Er wurde dreimal für einen Oscar nominiert, hat aber bisher keinen gewonnen.

"Top Gun", "Jerry Maguire" oder "Mission: Impossible": Tom Cruise kann etliche Blockbuster vorweisen. Trotz seiner Erfolge hat er noch nie einen Oscar gewonnen, obwohl er dreimal nominiert war.

Harrison Ford ist eine Ikone in der Filmindustrie. Er hat in einigen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mitgespielt, darunter "Star Wars", "Indiana Jones" und "Blade Runner". Ford wurde nur einmal für einen Oscar nominiert, und das war 1986 für seine Rolle in "Witness". Obwohl er in vielen anderen Filmen brillante Leistungen gezeigt hat, blieb er in den Augen der Academy bisher oft unerkannt.

Edward Norton ist bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Fight Club", "American History X" oder "The Incredible Hulk". Er wurde dreimal für den Oscar nominiert, hat aber bisher keinen gewonnen.

Auch Bradley Cooper ist zweifellos einer der bekanntesten Schauspieler in Hollywood. Er ist bekannt für seine Rolle in Filmen wie "Hangover", "Silver Linings" und "A Star is Born". Trotz seiner beeindruckenden Karriere und seiner zahlreichen Nominierungen hat er jedoch noch nie einen Oscar gewonnen. Cooper wurde insgesamt acht Mal für den Oscar nominiert, in den Kategorien Bester Hauptdarsteller, Bester Nebendarsteller, Bester Film und Bestes adaptiertes Drehbuch.

Obwohl diese Schauspieler keinen Oscar gewonnen haben, sind sie dennoch bekannt für ihre hervorragenden Leistungen in der Filmindustrie. Vielleicht haben sie in Zukunft die Chance, den begehrten Preis zu gewinnen und ihre Karriere zu krönen.

Das sind die Oscar-Nominierungen 2023

Bester Film

Anzeige

Anzeige

o Im Westen nichts Neues

o Avatar: The Way of Water

o The Banshees of Inisherin

o Elvis

o Everything Everywhere All at Once

o Die Fabelmans

o TÁR

o Top Gun: Maverick

o Triangle of Sadness

o Women Talking

Bester Hauptdarsteller

o Austin Butler (Elvis)

o Colin Farrell (Banshees of Inisherin)

o Brendan Fraser (The Whale)

o Paul Mescal (Aftersun)

o Bill Nighy (Living)

Beste Hauptdarstellerin

o Cate Blanchett (TÁR)

o Ana de Armas (Blond)

o Andrea Riseborough (To Leslie=

o Michelle Williams (Die Fabelmans)

o Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Beste Regie

o Martin McDonagh (Banshees of Inisherin)

o Daniel Kwan und Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

o Steven Spielberg (Die Fabelmans)

o Todd Field (TAR)

o Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Bester Nebendarsteller

o Brendan Gleeson (Banshees of Inisherin)

o Brian Tyree Henry (Causeway)

o Judd Hirsch (Die Fabelmans)

o Barry Keoghan (Banshees of Inisherin)

o Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Beste Nebendarstellerin

o Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

o Hong Chau (The Whale)

o Kerry Condon (Banshees of Inisherin)

o Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

o Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Bester internationaler Film

o Argentina, 1985 (Argentinien)

o Close (Belgien)

o Im Westen nichts Neues (Deutschland)

o The Quiet Girl (Irland)

o EO (Polen)

Bestes Originaldrehbuch

o The Banshees of Inisherin

o Everything Everywhere All at Once

o The Fabelmans

o TÀR

o Triangle of Sadness

Bestes adaptiertes Drehbuch

o Im Westen nichts Neues

o Glass Onion – A Knives Out Mystery

o Living

o Top Gun

o Women Talking

Beste Kamera

o Im Westen nichts Neues

o Bardo

o Elvis

o Empire of Light

o TÁR

Bestes Szenenbild

o Im Westen nichts Neues

o Avatar: The Way of Water

o Babylon – Rausch der Ekstase

o Elvis

o Die Fabelmans

Bestes Kostümdesign

o Babylon – Rausch der Ekstase

o Black Panther: Wakanda Forever

o Elvis

o Everything Everywhere All at Once

o Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Bester Ton

o Avatar: The Way of Water

o The Batman

o Elvis

o Im Westen nichts Neues

o Top Gun: Maverick

Bester Schnitt

o Banshees of Inisherin

o Elvis

o Everything Everywhere All at Once

o TÁR

o Top Gun: Maverick

Beste visuelle Effekte

o Avatar: The Way of Water

o The Batman

o Black Panther: Wakanda Forever

o Im Westen nicht Neues

o Top Gun: Maverick

Bestes Make-up und beste Frisuren

o The Batman

o Black Panther: Wakanda Forever

o Elvis

o Im Westen nicht Neues

o The Whale

Bester Song

o "Lift Me Up" aus Black Panther: Wakanda Forever

o "This Is A Life" aus Everything Everywhere All at Once

o "Naatu Naatu" aus RRR

o "Applause" aus Tell It like a Woman

o "Hold My Hand" aus Top Gun: Maverick

Beste Filmmusik

o Babylon – Rausch der Ekstase

o The Banshees of Inisherin

o Everything Everywhere All at Once

o Die Fabelmans

o Im Westen nichts Neues

Bester animierter Spielfilm

o Guillermo Del Toros Pinocchio

o Marcel the Shell with Shoes On

o Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

o Das Seeungeheuer

o Rot

Bester animierter Kurzfilm

o The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

o The Flying Sailor

o Ice Merchants

o My Year of Dicks

o An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Bester Kurzfilm

o An Irish Goodbye

o Ivalu

o Le pupille

o Night Ride

o The Red Suitcase

Bester Dokumentarfilm

o All That Breathes

o All the Beauty and the Bloodshed

o Fire of Love

o A House Made of Splinters

o Nawalny

Bester Dokumentar-Kurzfilm

o The Elephant Whisperers

o Haulout

o How Do You Measure a Year?

o The Martha Mitchell Effect

o Stranger at the Gate