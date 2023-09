Diesen Samstag im TV: Teil 2 der beliebtesten Fantasy-Reihe aller Zeiten – nicht verpassen!

Wenn du auf Fantasy stehst, solltest du am kommenden Samstag, den 9. September, unbedingt einschalten! Teil zwei der wohl beliebtesten Fantasy-Reihe überhaupt läuft um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Um welche Filmreihe es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Am Samstag wird es magisch in SAT.1 und auf Joyn

Am Samstag, den 9. September, zeigen SAT.1 und Joyn mit "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002) den zweiten Teil der gefeierten "Harry Potter"-Reihe. In Harrys (gespielt von Daniel Radcliffe) zweitem Schuljahr in Hogwarts passieren plötzlich merkwürdige Dinge. Mehrere Schüler:innen werden versteinert in den Gängen aufgefunden und eine mysteriöse Kammer wird zum Gespräch, mit der Hagrid (gespielt von Robbie Coltrane) angeblich etwas zu tun haben soll. Zusammen mit seinen Freunden Ron Weasley (gespielt von Rupert Grint) und Hermine Granger (gespielt von Emma Watson) will Harry das Rätsel um die Kammer des Schreckens lösen.

Nach "Hogwarts Legacy" kommt eine "Harry Potter"-Serie

Die "Harry Potter"-Reihe erfreut sich auch Jahre nach dem Erscheinen der Filme noch bei Millonen von Fans an Beliebtheit. So gibt es in der Nähe von London nicht nur ein Harry Potter Studio für die zahlreichen Fantasy-Liebhaber:innen, mit "Harry Potter und das verwunschene Kind" und "Phantastische Tierwesen" wurden weitere Geschichten geschaffen, die im "Harry Potter"-Universum spielen.

Nachdem im vergangenen Februar mit "Hogwarts Legacy" ein Actionspiel für PC und Konsole releast wurde, in dem man selbst als Schüler:in den Alltag in Hogwarts erleben kann, ist nun auch eine Serie in Planung.

Im April 2023 kündigte der US-amerikanische Sender HBO Max offiziell an, dass alle sieben Harry-Potter-Romane im Rahmen einer Serie neu aufgelegt werden sollen. Die umstrittene Autorin J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mit dabei.

Im Remake werden zudem alle Rollen neu besetzt. Ein Wiedersehen mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und Co. ist demnach ziemlich unwahrscheinlich. Einen Starttermin für die Serie gibt es bislang übrigens noch nicht. Film- und Serienfans rechnen jedoch damit, dass das "Harry Potter"-Remake nicht vor 2025 erscheinen wird.