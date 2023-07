DIESER "How I Met Your Mother"-Star feiert großes Marvel-Comeback

Mitte Juni erschien die neue Marvel-Serie "Secret Invasion", die sich rund um Nick Fury (gespielt von Samuel L. Jackson) und die S.H.I.E.L.D.-Agentin Maria Hill (gespielt von Cobie Smulders) dreht. In der Serie wird sie hinterhältig erschossen - ein Schock für viele Marvel-Fans. Doch jetzt verrät Cobie Smulders, dass sie ihre Rolle trotz des tragischen Serientods noch einmal spielen wird.

Anzeige

In DIESER Marvel-Serie feiert Cobie Smulders ihr Comeback

Im Interview mit "Entertainment Weekly" sprach der "How I Met Your Mother"-Star jetzt ganz offen über seine Zukunft im Marvel Cinematic Universe. Auch wenn sie in "Secret Invasion" den Serientod sterben musste, werde sie aber trotzdem wieder in weiteren Marvel-Projekten zu sehen sein - und zwar in der Serie "Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur":

Ich arbeite immer noch an der Zeichentrickserie 'Moon Girl and Devil Dinosaur'. Cobie Smulders, , 2023

Sie habe erst kürzlich ein paar Episoden für die Animationsserie aufgenommen. Allzu lange müssen sich die Fans auch gar nicht mehr gedulden, bis "Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur" ausgestrahlt wird. Bereits am 12. Juli startet die Serie auf Disney+.

Anzeige

Anzeige

Wie steht es um Cobies Rückkehr in den MCU-Realverfilmungen?

Ob sie auch in den Marvel-Realverfilmungen zurückkehren werde, wisse Cobie Smulders momentan noch nicht:

Ich habe keine Ahnung, wie oder wann sie wieder auf mich zukommen werden, aber ich freue mich immer über einen Anruf. Cobie Smulders, , 2023

Das denkt Cobie Smulders über den Tod von Maria Hill

Wie die Schauspielerin gegenüber "Entertainment Weekly" verrät, sei es für sie sehr "emotional" und "beängstigend" gewesen, den Tod ihres Marvel-Charakters zu filmen. Kein Wunder, immerhin spielte Cobie Smulders die S.H.I.E.L.D.-Agentin über 10 Jahre lang. "Es war wirklich eine magische Reise. Es war eine traurige Art zu gehen, aber ich bin dankbar für die Zeit, die ich hatte", meint sie abschließend im Interview.