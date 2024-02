Dieter Bohlen hat große Pläne: "Carina und ich werden heiraten"

Dieter Bohlen (69) hat allen Grund zu feiern, aber nicht nur wegen seines 70. Geburtstags am kommenden Mittwoch. Wie der Pop-Titan nun in einem Interview verrät, planen er und seine Freundin Carina Walz (39) vor den Traualtar zu treten.

Geheime Hochzeit mit Carina

"Carina und ich werden heiraten", lässt Bohlen die Bombe im Interview mit "Bild" platzen. Und fügt hinzu, dass das Datum bereits "seit dem ersten Tag unserer Beziehung" feststehen würde. Er habe seiner Carina damals ein bestimmtes Jahr genannt und "wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich". Wann genau es so weit sein wird, verrät Bohlen nicht, auch die Einladungen seien "noch nicht gedruckt". Aber das vermeintliche Datum würde bereits näher rücken. Nur eine Bedingung hat Carina noch: "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate."

Sie lernten sich in einem Club kennen

Dieter Bohlen und Carina Walz lernten sich vor 18 Jahren in einem Club auf Mallorca kennen, damals habe Bohlen nicht erwartet, dass sie "mal so ein glückliches Paar werden würden". Doch trotz der 30 Jahre Altersunterschied, habe die damals 21-Jährige bereits "viel erwachsener als andere in ihrem Alter" auf den Pop-Titan gewirkt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: eine zwölf Jahre alte Tochter und einen zehn Jahre alten Sohn.

Für Bohlen wäre es bereits die dritte Ehe, die dann auch "bis zum Lebensende halten" muss, so der "Modern Talking"-Star. Aber "bei Carina bin ich mir da absolut sicher. Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich. Mit uns das ist einfach schön." Und auch für seinen 70. Geburtstag habe sich sein Konzertveranstalter dieses Jahr etwas einfallen lassen: "Wir machen ein Geburtstagskonzert, danach ein bisschen Party, und alle sind glücklich." Denn normalerweise sei für den Pop-Titan jeder Geburtstag "der Horror", an dem er "den ganzen Tag am Telefon" hänge.