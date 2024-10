Dieter Hallervorden: So möchte er für immer im Herzen seiner Frau bleiben

Bei Dieter Hallervorden (89) und seiner 30 Jahre jüngeren Ehefrau Christiane (58) war es "von Anfang an ein Thema", dass sie wahrscheinlich einmal ohne ihn sein wird.

Anzeige

Dieter Hallervorden in einer romantischen Komödie Streame "Liebe auf den ersten Trick" kostenlos

Das sagte die 58-Jährige in einem RTL-Interview. Dieter habe schon gefragt, "ob ich damit klarkomme", so die Schauspielerin und ehemalige Stuntfrau, die 30 Jahre jünger ist als ihr Ehemann. Sie fügte hinzu: "Wir kommen damit klar."

Dieter Hallervorden erklärte zudem: "Ich gehe dann vor und suche im Himmel schon mal ein schönes Plätzchen für uns beide." Außerdem sorge er schon seit Jahren dafür, dass ihn seine Frau "dann trotzdem immer liebevoll und zart in Erinnerung behält". Es komme auch darauf an, so der Kabarettist, wie man eine Liebe am Leben erhält. "Dazu sind eben nicht bloß Zärtlichkeit und Küsschen nötig", auch Gehorsam komme ganz gut an, sagte der 89-Jährige lachend weiter. Eine Belastung stelle das Thema für die Beziehung nicht dar. "Wir leben das Leben, so lange wie wir das gemeinsam können, und das machen wir lebensfroh", verrät sie.

Anzeige

Anzeige

Sein "Quell der Lebenslust"

Dieter Hallervorden hatte Ende Februar schon im Interview mit der Zeitschrift "Gala" über sein Liebesglück mit Ehefrau Christiane gesprochen. "Ich glaube, dass ich durch diese Frau länger leben werde, als es ursprünglich vorgesehen war. Sie kümmert sich um mich und ist ein Quell der Lebenslust", so der Schauspieler. Außerdem schwöre er täglich noch vor dem Frühstück auf eine Stunde Sport.

Hallervorden und Zander sind seit 2015 ein Paar und seit 2022 auch miteinander verheiratet. Für den Schauspieler ist es die dritte Ehe: Seine erste Ehefrau war die Schauspielerin Rotraud Schindler, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Seine zweite Ehe mit Eleonore Blume hielt 25 Jahre, auch sie haben zwei Kinder miteinander.

Wie fit Dieter Hallervorden ist, beweist er auch bei "Stars in der Manege" und wagt sich ins Teufelsrad Streame die Folge mit Dieter Hallervorden kostenlos Sein Auftritt im Teufelsrad siehst du ab 01 Stunde und 20 Minuten.

Anzeige

Anzeige

Dieter Hallervorden gewinnt bei "Wer weiß denn sowas?"

Wie fit ihn die Liebe hält, wollte Dieter Hallervorden am Donnerstag im Ratewettstreit mit seiner Frau Christiane beweisen. Und zwar mit Erfolg. Das Paar war zu Gast im "Wer weiß denn sowas?"-Studio bei Moderator Kai Pflaume und den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Elton. Am Ende setzen sich Dieter Hallervorden und Bernhard Hoëcker gegen das Team um Christiane Hallervorden und Elton durch.

Außerdem schwärmt er in der Sendung von seiner großen Liebe und seinem ganz persönlichen Jungbrunnen. Mehr dazu erfährst du hier: So süß schwärmt Dieter Hallervorden von seiner Christiane.