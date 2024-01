Djamila Rowe macht überraschende Enthüllung: "Mit Sex und Männern bin ich durch"

Reality-TV-Star Djamila Rowe (56) verkündet nun eine eindeutige Absage in Richtung aller ihrer Verehrer. Die Zweifach-Mama sei nach wie vor Single, aber sie wolle nichts von den Männern, die sie täglich via Social Media bei ihr melden: "Nein. Ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Männern." Sie brauche und wolle keinen neuen Partner und genießt ihr Single-Dasein in vollen Zügen.

Anzeige

Generell habe sie "keinen Sex" mehr und vermisse das nicht: "Ich habe auch nicht mehr körperlich das Bedürfnis danach, weder mit einem Mann noch mit einer Frau." Sie habe keinen "Jagdtrieb" mehr. Auch auf Dating-Plattformen wie Tinder würde man sie nicht finden. Für sie sei dieser Zustand allerdings nicht traurig, es gebe ihr mehr eine "innere Ruhe": "Ich habe mich in der Vergangenheit in den verschiedensten Farben ausgelebt. Ich hatte ein erfülltes Liebesleben, bin zufrieden." Mit Sex und Männern sei sie jedoch durch.

Djamila Rowe vermisst nur innige Umarmungen

Sie gehe zwar weiterhin mit Männern aus, das seien aber alles Personen aus ihrem Bekanntenkreis und Freunde, keine potenziellen Lebenspartner: "Das ist auch nicht so etwas wie Freundschaft plus ein wenig Sex dazu. Das mache ich nicht, aus dem Alter bin ich raus." Das Einzige, was ihr fehle, sei, dass sie jemand innig in den Arm nehme. "Da kommen schon Momente, wo ich das vermisse oder einfach mal brauche. Und dann ist da halt niemand", sagt Rowe.

Sie sei generell eine Person, die sich nicht gern verletzlich zeige. Sie komme stets selbstbewusst, stark und abgeklärt rüber, aber natürlich sei das nicht immer so. Die Visagistin Djamila Rowe nahm erstmals 2004 in der ProSieben-Reality-Show "Die Alm" in einem TV-Format teil. Es folgten Auftritte unter anderem in "Big Brother", "Adam sucht Eva" oder "We are Family!". 2023 nahm sie beim Dschungelcamp teil und wurde überraschend am Ende von den Zuschauern zur Dschungelkönigin gekürt.