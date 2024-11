Dr. Nick im Liebesglück: So sieht die Freundin an der Seite des Schönheits-Docs aus!

Die Spekulationen, ob die Düsseldorfer Schönheits-Docs Dr. Rick und Dr. Nick mehr als nur eine Geschäftsbeziehung verbindet, ist jetzt enthüllt. Denn, Dr. Nick präsentiert in Folge 1 von "Dr. Rick & Dr. Nick" stolz seine Partnerin. Wer ist die Freundin des Arztes?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Auf Joyn wird es jetzt noch schöner: Dr. Henrik Heüveldop und Dr. Dominik Bettray alias "Dr. Rick und Dr. Nick" öffnen die Forten zu ihrer Schönheits-Praxis.

In der zwölfteiligen Reality-Soap "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs" zeigen die Ärzte exklusive Einblicke in ihren Beruf und ihr Privatleben.

Zum Serienauftakt enthüllt Dominik Bettray alias "Dr. Nick" auch sein privates Glück und zeigt stolz die Frau an seiner Seite.

Hier erfährst du mehr über "Dr. Rick & Dr. Nick".

Anzeige

Anzeige

"Dr. Rick & Dr. Nick" zeigen ihr Schönheits-Imperium

Für das Schönheitschirurgen-Duo läuft das Geschäft auf Hochtouren. In ihrer neuen Show "Dr. Rick & Dr. Nick" zeigen die beiden Schönheits-Docs, wie sie von Düsseldorf aus ihre Beauty-Unternehmen deutschlandweit und international ausbauen wollen. Alleine im letzten Jahr wurden in ihren Praxen laut eigenen Angaben "knapp 20.000 Beauty-Behandlungen" durchgeführt.

Auf der Welle des Erfolgs wollen die beiden ästhetischen Chirurgen jetzt ihr Privatleben zwischen Ärzte-Konventen und Luxustrips nach Monaco zeigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch nicht nur beruflich läuft es gut: Dr. Nick ist auch privat glücklich und zeigt in Folge 1 stolz die Frau an seiner Seite. Damit räumen die Beiden mit der Gerüchteküche auf: Henrik und Dominik sind nur beste Freunde und Geschäftspartner.

Enthüllt: Das ist die Frau an der Seite von Dr. Nick

Eng sitzen die beiden auf dem Sofa und Dr. Dominik Bettray alias "Dr. Nick" erzählt, wie sich die beiden kennengelernt haben. Ihre erste Begegnung fand in seiner Praxis statt, wo sich seine jetzige Freundin, Katharina Böhnke, als Patientin vorstellte: "Eigentlich kam sie wegen ihrer Tränenrinnen zu mir", erinnert er sich schmunzelnd.

Damit begann ihre Liebesglück, welches die beiden offen auf ihren Instagram-Accounts zeigen. Dabei ist Katharina seine große Unterstützerin und gratuliert ihrem Schatz zu seinen Erfolgen und der neuen Show: "Ich bin so stolz auf Dich und freue mich auf alles, was noch kommt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Über den ersten Eindruck erzählt Dominik scherzhaft, dass eine gut sitzende Sporthose ihn überzeugt hat nach Katharinas Nummer zu fragen. "Ich hab ihr natürlich ganz tief in die Augen geschaut und mich dann direkt in ihren Charakter verliebt. Nein Spaß, also sie hatte eine schöne knackige Leggins angehabt und ich fand ihren Hintern toll", erinnert sich der 31-Jährige lachend.

Und bei dem ersten Besuch blieb es bei Katharina nicht: Mittlerweile hat der Schönheits-Doc schon rund 16.000 Euro in das Gesicht seiner Freundin investiert, wie er verrät.

Auch sind die beiden nicht mehr zu zweit. Gemeinsam mit ihrem Hund Maddox lebt das Paar in Düsseldorf.

Anzeige