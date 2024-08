"Dschungelcamp"-Stars Kim Virginia und Twenty4Tim: Das steckt hinter den Liebes-Gerüchten

Alles nur fake? Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" hat Kim Virginia jetzt Licht ins Dunkel ihrer Beziehung zu Twenty4Tim gebracht. Was lief wirklich zwischen den beiden?

Das Wichtigste in Kürze Kim Virginia und Twenty4Tim lernten sich Anfang 2024 im Dschungelcamp näher kennen.

Jetzt bestätigt die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin, dass sie miteinander intim wurden.

Außerdem verrät Kim Virginia, dass sie sich aktuell in einer Kennenlernphase in Dubai befindet.

Reality-Queen Kim Virginia hat es auf dem Social-Event zur neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" am Dienstag in Köln ordentlich krachen lassen. Mit dabei: "Blitzlichtgewitter"-Host Tobo, der die Neu-Dubaianerin für ein exklusives Interview gewinnen konnte.

Darin spricht die 28-Jährige Klartext über ihre Beziehung zu Influencer Twenty4Tim (bürgerlich Tim Maximilian Kampmann), den sie zu Beginn des Jahres im Dschungelcamp kennenlernte.

Kim Virginia: "Zwischen Tim und mir ist alles echt"

Kim Virginia lässt keinen Zweifel daran, dass ihre Beziehung zu Twenty4Tim mehr war als nur freundschaftliches Geplänkel. Zwischen Tim und ihr sei alles echt gewesen, versichert sie im Interview. Und nicht nur das: Es wurde sogar intim!

Wir haben miteinander geschlafen! Kim Virginia

Das Gerücht, dass Tim schwul sei, stößt bei Kim Virginia auf Unverständnis. "Ich weiß, jeder sagt, der ist gay. Ich verstehe das nicht!", so die Reality-Darstellerin. "Der Letzte, der gesagt hat, dass er gay ist, ist Tim."

Realität vs. TV-Welt

Wie Kim Virginia betont, sehe die Realität oft ganz anders aus als das, was im TV gezeigt werde. Schließlich befindet sich die Beauty aktuell in einer Kennenlernphase in Dubai.

"Entgegen dem, was man im Fernsehen sieht, mag ich Männer, die nicht Aszendent Hund sind", erklärt die 28-Jährige. Damit spielt sie auf ihren Verflossenen Mike Heiter an, mit dem sie zuletzt im Dschungelcamp heftig aneinander geriet.

Ich lerne tatsächlich gerade jemanden kennen in Dubai. Kim Virginia

Kim Virginia und Twenty4Tim: Das ist ihr Status quo

Heißt das etwa, dass nichts mehr läuft zwischen Kim Virginia und Twenty4Tim? Zumindest scheint es ein paar Kommunikations-Probleme zu geben. Die Reality-Darstellerin erklärt, dass Tim und sie zwar "close" seien, derzeit aber nicht wissen, wohin ihre Reise führt.

Wir haben gesagt: Kennenlernphase. Aber irgendwie sind wir gerade ein bisschen woanders am Zwitschern und wir haben das auch nicht abgesprochen. Kim Virginia

Bereits im Mai 2024 gab es Missverständnisse bezüglich eines Treffens zwischen Kim Virginia und Twenty4Tim in Miami.

Obwohl ihre Beziehung momentan in der Schwebe ist, gibt es Hoffnung. Wie die 28-Jährige verrät, werden Tim und sie sich "wahrscheinlich die Tage treffen".

Übrigens: Aktuell ist Kim Virginia in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" zu sehen. Ob sie sich dort auf ein neues Liebes-Abenteuer einlässt oder doch lieber mit ihrer direkten Art für Zoff in der Villa sorgt?

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

