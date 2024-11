Ed Westwick: Der "Gossip Girl"-Star freut sich auf sein erstes Kind

Im August 2024 gaben sich "Gossip Girl"-Herzensbrecher Ed Westwick und seine Partnerin Amy Jackson das Jawort. Wenige Monate nach der Hochzeit folgen nun die nächsten schönen Nachrichten: Das Paar erwartet sein erstes Kind!

Ed Westwick verkündet die Baby-News auf Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal macht der 37-Jährige die guten Nachrichten nun öffentlich. Er teilt eine ganze Reihe von Fotos, die ihn mit seiner schwangeren Ehefrau Amy auf einer Wiese zeigen. Während sie ein cremefarbenes Satin-Kleid trägt, setzt er auf ein weißes T-Shirt und eine dazu passende schwarze Anzugshose. Ein Detail sticht auf den Bildern aber natürlich besonders ins Auge: Amys Babybauch ist in dem Dress kaum zu übersehen. Auf den Bildern wirken die zwei überglücklich. Während Ed auf einem Foto Amys Babybauch berührt, tanzen sie auf einem weiteren Schnappschuss verliebt auf der Wiese.

Weitere Details über die Schwangerschaft sind bislang nicht bekannt. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist noch unklar. Auch wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, haben Amy und Ed ihren Fans nicht verraten.

Ist es vielleicht ein Wiesn-Baby? Ed Westwick und Ehefrau Amy zusammen im Käferzelt

So reagieren die Fans auf die Baby-News

Schon kurze Zeit nach der Verkündung der Baby-News kommentieren zahlreiche Gratulant:innen den Instagram-Post. "Oh mein Gott! Was für eine Freude. Herzlichen Glückwunsch", schwärmte etwa das Model Daisy Lowe. Kelly Rutherford drückte ihre Freude mit zwei schwarzen Herz-Emojis in den Kommentaren aus.

Nicht nur die Promis, auch die Fans sind komplett aus dem Häuschen. "Das sind die besten Nachrichten ever" und "Ich freue mich so", lauten zwei weitere Kommentare unter dem Instagram-Beitrag.

Durch "Gossip Girl" wurde Ed Westwick weltberühmt

Ed Westwick spielte von 2007 bis 2012 in "Gossip Girl" mit. Dank seiner Rolle des Chuck Bass wurde er zum absoluten Teenieschwarm. Seitdem ist er ein erfolgreicher Schauspieler und wirkte in zahlreichen Formaten mit - zuletzt beispielsweise in "Deep Fear: Tauch um dein Leben!" (2023).