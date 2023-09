Hat Amira Pocher bereits endgültig mit Oliver Pocher abgeschlossen? Kurz vor der Trennung sprach die Moderatorin über seine potentielle neue Freundin - und verpasste ihm dabei einige fiese Seitenhiebe.

Amira Pocher schien kurz vor der Trennung kein gutes Haar an ihrem (Noch-)Ehemann Oliver Pocher lassen zu können. Bereits wenige Wochen vor dem Ehe-Aus kam es in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" immer wieder zu hitzigen Wortgefechten. In einer Folge teilte Amira besonders gegen ihren Ex aus.

Von ihrer Nachfolgerin schien Amira Pocher schon vor der Trennung konkrete Vorstellungen zu haben. Ihre Vermutung? Für Olli kommt nur ein junger Hüpfer infrage: "Du würdest dir niemals eine gleichaltrige Frau suchen. [...] Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen."

Autsch, der hat gesessen! Dennoch holte Amira noch weiter aus: "Ein gestandener Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, der eine emotionale Intelligenz besitzt, der weiß, was er will, was er kann, was er hat. Warum sollte der sich ein 22- oder 23-jähriges Mädchen suchen, die überhaupt nicht auf seinem Stand sein kann."

Emotional unreif? So reagiert Oli auf Amiras Podcast-Diss

Oli sah das Ganze ein wenig anders und reagierte den Umständen entsprechend gelassen - seiner Meinung nach müsse man noch längst kein emotional schwacher Mann sein, nur weil man sich eine jüngere Frau sucht. Für ihn liege die Erklärung eher in körperlicheren Sphären - genauer gesagt in evolutionären. "Weil die Männer sich noch fortpflanzen können, suchen sie sich dann eine jüngere Frau."

Auch zwischen Oli und Amira, die mittlerweile zwei gemeinsame Kinder haben, liegt ein beträchtlicher Altersunterschied. Als sie sich kennenlernten, war Oli 38 und Amira 24 - und damit genau in dem Alter, in dem sie seine zukünftige Freundin schätzt.

"[D]u mit deinen 45 Jahren würdest niemals eine 40-jährige Frau an deiner Seite suchen. Ich gebe es euch jetzt schon schriftlich. Das wird es niemals geben", so Amira abschließend.