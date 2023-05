Das Wichtigste in Kürze Kevin Costner und Christine Baumgartner heirateten im Jahr 2004. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

18 Jahre nach ihrer Hochzeit ist zwischen dem Schauspieler und seiner Frau nun aber Schluss: Die beiden lassen sich scheiden. Alle Infos zum Ehe-Aus bekommst du hier.

Anzeige

Mit Christine Baumgartner schien Kevin Costner jahrelang überglücklich zu sein. Der Filmproduzent und die US-Amerikanerin besuchten immer wieder gemeinsam öffentliche Events - auch mit ihren drei Kindern. Doch 18 Jahre nach ihrer Hochzeit ist nun alles vorbei: Christine hat die Scheidung eingereicht.

Ist das der Grund für die Scheidung von Kevin Costner und Christine Baumgartner?

Nach dem Ehe-Aus spekulieren die Fans natürlich fleißig darüber, was wohl die Gründe für die Scheidung sein könnten. Gegenüber "People" behauptete nun ein Insider, der der Familie nahesteht, dass Kevin Costner angeblich zu wenig Zeit für seine Frau Christine Baumgartner hatte. "Christine möchte, dass sie die Familienzeit in ihrem Haus in Santa Barbara verbringen", meinte die Quelle zu wissen und fügte hinzu: "Während der Dreharbeiten ist Kevin nicht sehr oft da. Seine Abwesenheit war sehr schwer für sie." Doch damit nicht genug: Ein weiterer Informant bestätigte gegenüber dem Magazin, dass "seine Karriere zeitweise Vorrang vor seinem Privatleben hatte". Ob an den Spekulationen etwas dran ist, ist bisher aber nicht bekannt. Weder der Schauspieler noch Christine Baumgartner äußerten sich bislang persönlich dazu.

Anzeige

Anzeige

Kevin Costner und Christine Baumgartner lassen sich scheiden

Wie "TMZ" berichtet, soll Christine Baumgartner die Scheidung von ihrem Ehemann bereits am Montag eingereicht haben. Als Grund dafür wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Laut dem Magazin wollen sich die 49-Jährige und der "Man of Steel"-Star das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder aber weiterhin teilen. Einen Ehevertrag gebe es dem Bericht zufolge nicht.

Kevin Costners Sprecher bestätigt das Ehe-Aus

Kevin Costners Sprecher hat die Nachrichten gegenüber "TMZ" in einem Statement bereits bestätigt:

Es ist sehr bedauerlich, dass die Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat, dazu geführt haben, dass Herr Costner an einem Scheidungsverfahren teilnehmen muss. Ein Sprecher von Kevin Costner, , 2023

Welche Ereignisse genau damit gemeint sind, ist bisher nicht bekannt.

Weiter wird in dem Statement um Privatsphäre für die beiden Eheleute gebeten. "Wir bitten darum, dass seine, Christines und die Privatsphäre ihrer Kinder respektiert wird, während sie diese schwierige Zeit durchstehen", lauten die Worte des Sprechers.

Anzeige

Rechnete Kevin Costner nicht mit dem Ehe-Aus?

Offenbar kommt das Ehe-Aus für Kevin Costner ziemlich unerwartet. Noch im November hatte er in den höchsten Tönen von seiner Frau geschwärmt. "Meine Frau macht Dinge, die einfach völlig... Sie hilft einfach! Das Haus ist schöner wegen ihr. Alles ist wärmer wegen ihr. Es gibt diese kleinen Dinge, die sie tut, und ich glaube, es ist die Kraft der Liebe, dass sie ihr Haus so macht", sagte er gegenüber "People".

So begann die Liebesgeschichte von Kevin Costner und Christine Baumgartner

Tatsächlich ist es für Kevin Costner nicht die erste Scheidung. Von 1978 bis 1994 war er mit der Schauspielerin Cindy Silva verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Nach der Scheidung bekam er ein weiteres Kind mit der Millionenerbin Bridget Rooney. Doch auch diese Liaison sollte nicht halten. Im Jahr 2000 fand der Schauspieler mit Christine Baumgartner endlich sein großes Glück. 2004 traten die beiden gemeinsam vor den Traualtar. Ihre Ehe wurde in den darauffolgenden Jahren durch ihre drei Kinder Grace, Hayes und Cayden gekrönt.