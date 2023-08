Ehekrise bei Amira und Olli Pocher: Jetzt streiten sie in der Öffentlichkeit über Geld!

Das Wichtigste in Kürze Vor wenigen Wochen bestätigten Amira und Oliver Pocher die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise in ihrem Podcast "Die Pochers!".

In ihrer jüngsten Folge lieferte das Ehepaar sich nun einen regelrechten Schlagabtausch zum Thema Geld.

Dabei wurde deutlich, wie dramatisch schief der Haussegen nicht nur in Sachen Liebe, sondern auch in Sachen Finanzen hängt.

Über Geld spricht man nicht - ein Grundsatz, den Oliver und Amira Pocher in der jüngsten Episode von "Die Pochers!" über Bord geworfen haben. Das Ergebnis: Die beiden zoffen sich im Podcast so richtig!

Wer auf eine baldige Versöhnung von Oliver und Amira Pocher gehofft hat, dürfte nach der jüngst erschienenen Episode von "Die Pochers!" vielleicht ein bisschen desillusioniert sein. Eigentlich sollte es in der Podcast-Folge um den Diebstahl in der Hamburger Wohnung von Sylvie Meis gehen - Langfinger haben ihr Schmuck und Luxushandtaschen im Wert von 800.000 Euro gestohlen, wie unter anderem das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Doch das Update aus der Promiwelt mündete schnell in eine Grundsatzdiskussion zwischen Amira und Oli. Dabei machte sich schnell bemerkbar: In Sachen Finanzen und Lifestyle kommen die beiden so gar nicht auf einen Nenner!

Während Amira nämlich Mitgefühl für Sylvies materiellen Verlust demonstriert (so habe sie selbst das ein oder andere kostspielige Designer-Stück im Schrank), hat Oli keinerlei Verständnis für deren Interesse an Markenaccessoires und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ist aber erst so, seitdem du dir die Taschen leisten kannst. Vor fünf, sechs Jahren wäre es dir egal gewesen." Amira argumentiert: "Umgekehrt gibst du auch für so viele Dinge Geld aus, für die ich keinen Cent ausgeben würde, weil wir unterschiedliche Interessen in dieser Hinsicht haben – und das ist auch völlig legitim." So könne Amira Pocher nicht nachvollziehen, weshalb ihr Göttergatte in den vergangenen Jahren viel Geld für ein teures Auto oder Super-Bowl-Tickets ausgegeben hat. Als Oli dennoch weiterhin auf seinen Standpunkt beharrt und betont, dass seiner Meinung nach mit Markenaffinität auch eine "gewisse Oberflächlichkeit" einhergeht, wird die Stimmung zwischen ihm und Amira deutlich hitziger.

Oli teilt gegen Amira aus: "Läuft aber einiges falsch im Leben"

Offenbar kann Amira Olis stetige Kritik zum Thema Designerklamotten einfach nicht mehr ab. Hörbar abgenervt kontert sie in ironischem Ton:

Alles klar, alles was DU machst, ist in Ordnung! Und alles, was andere machen, ist überhaupt nicht in Ordnung – das ist total oberflächlich! Das ist total sinnlos und rausgeschmissenes Geld. Amira Pocher , 2023

Auf ihre eigenen Markeneinkäufe bezogen meint Amira Pocher: "Wenn ich es mir erlauben kann, warum sollte ich es dann nicht tun? Wenn ich daran Spaß habe, wenn ich mich an diesen Schuhen erfreue." Darauf Oli: "Wenn man daran Spaß hat, dann läuft aber einiges falsch im Leben." Autsch! Da scheint das Ehepaar wohl in einigen Bereichen nicht mehr ganz einer Meinung zu sein... Zuletzt gaben Oli und Amira jedoch an, nicht getrennt zu sein und weiterhin an ihrer Beziehung arbeiten zu wollen.

Übrigens streiten sich die Pochers aktuell auch über Rammstein.