Ehrliche Beichte von Bill Kaulitz: "Ich hatte neulich eine Windel um"

Bill Kaulitz lebt seit einigen Jahren in Los Angeles und feiert ein Jetset-Leben, wovon manche wohl träumen. Doch neben all den Konzerten und Events muss auch er hin und wieder einen Zahnarztbesuch einräumen - und das scheint ihm ganz und gar keinen Spaß zu bereiten. Warum er dabei erst kürzlich eine Windel tragen musste, verraten wir euch hier.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz schaffte mit dem Hit "Durch den Monsun" (2005) seinen großen Durchbruch und feiert bis heute große Erfolge. Mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz zog der 34-Jährige 2010 nach Los Angeles und hostet mit ihm den Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Jetzt durfte Bill Gast im Podcast "Feelings" von Kurt Krömer sein und gibt spannende Einblicke in seinen alltäglichen Wahnsinn - und dazu gehört auch der regelmäßige Zahnarztbesuch.

Bill Kaulitz hat Angst vor Zahnarztbesuchen

Während der Sänger wohl ohne Probleme vor Publikum auf der Bühne stehen kann, scheint für ihn ein Besuch beim Zahnarzt eine große Herausforderung zu sein. Gegenüber Kurt Krömer verrät er ganz offen und ohne Aufforderung: "Ich hatte neulich eine Windel um, weil ich beim Zahnarzt war."

Im Podcast erzählt Bill Kaulitz, dass sich in den USA die Patient:innen schon bei kleineren Eingriffen mit einer Vollnarkose "richtig wegbeamen lassen" können. Da auch für ihn Zahnreinigungen zu den Horror-Terminen im Jahr gehören, habe er Gebrauch davon gemacht. Kurt Krömer reagiert daraufhin nur fassungslos und sagt: "Du bist ja richtig krass drauf!" Doch scheinbar sorgen Zahnarzttermine bei Bill Kaulitz tatsächlich für Unruhe:

Ich habe so Angst und dachte mir: Ach komm, wenn die das anbieten, dann gönne ich mir mal eine Vollnarkose. Bill Kaulitz , 2023

Was hat nun die Windel damit zu tun? Diese habe Bill Kaulitz während der Behandlung aus einem ganz bestimmten Grund getragen: "Ich habe richtig geschlafen und dann ziehen die dir halt eine Windel an und sagen dir: Es kann manchmal passieren, dass man sich erleichtert." All das sei für ihn jedoch ganz und gar nicht unangenehm gewesen, vielmehr fand er es sogar "ganz gemütlich". Der Grund: man müsse mit einer Windel schließlich nicht mehr aufstehen.

