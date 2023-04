Ehrliche Worte: Deshalb will Ruth Moschner nicht heiraten

Das Wichtigste in Kürze Ruth Moschner ist schon seit Jahren als TV-Moderatorin sehr erfolgreich.

Seit 2019 ist sie zudem festes Mitglied im "The Masked Singer"-Rateteam.

Ihr Privatleben hält Ruth Moschner weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Auf Instagram meldet sie sich nun aber mit einem ehrlichen Statement zum Thema Ehe. Hier erfährst du alles darüber.

Ruth Moschner steht schon seit Jahren vor der Kamera. Über ihr Privatleben ist aber nur wenig bekannt. Die Fans wissen lediglich, dass die TV-Moderatorin zwar schon seit Längerem einen Partner an ihrer Seite hat, aber nicht mit ihm verheiratet ist. Auf Instagram findet Ruth Moschner nun ehrliche Worte zum Thema Ehe und stellt klar, dass sie gar nicht heiraten will.

Ruth Moschner hält nichts vom Konstrukt Ehe

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 46-Jährige ein Selfie von sich, auf dem sie in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift darunter kommt die TV-Moderatorin auf das Thema Hochzeit zu sprechen. Sie selbst könne nicht wirklich nachvollziehen, warum sie beim Ausfüllen offizieller Dokumente regelmäßig angeben müsse, dass sie "ledig" sei. In der Gesellschaft werde es laut der Autorin oft als Makel angesehen, nicht verheiratet zu sein. "Wann genau das ungeschriebene Gesetz eingeführt wurde, dass eine Ehefrau zu sein ein pauschales Lebensziel sei, ist mir leider bei meinen historischen Recherchen entgangen", schreibt sie. Tatsächlich wolle Ruth Moschner überhaupt nicht heiraten - das sei für sie einfach keine Option:

Für mich war es zu keinem Zeitpunkt erstrebenswert, eine Ehe einzugehen. Ein tolles Kleid kann ich auch so tragen, den dicken Klunker leiste ich mir selbst. #bossbitchvibes Ruth Moschner, , 2023

Laut der "The Masked Singer"-Jurorin gehört das Konstrukt Ehe längst reformiert. Sie empfinde die Pflichten und Rechte innerhalb einer Ehe als "äußerst veraltet und leider oft auch als frauenfeindlich". Ganz nach dem Prinzip "Leben und leben lassen" sei Ruth Moschner der Meinung, dass jede:r für sich entscheiden soll, ob man heiraten will oder eher nicht. "Nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem über jede Ehe, die geschlossen wird, insbesondere übrigens über die Gleichgeschlechtlichen, denn diese sind noch nicht so lange in Deutschland erlaubt, als man sich wünschen würde und daher ein durchaus wichtiges Statement", erklärt sie ihre Haltung.

Ruth Moschner möchte ihre Partnerschaft nicht vermarkten

Auch auf ihren Beziehungsstatus geht die 46-Jährige in ihrem Statement ein. Da die gebürtige Münchnerin nicht verheiratet ist, glauben viele Fans immer noch, dass sie noch zu haben sei. "Von den Männern kommt [...]: 'Ich verstehe gar nicht, wieso so eine tolle Frau wie du noch Single ist.' Als Kompliment getarnt bleibt das trotzdem fies", notiert Ruth Moschner in ihrem Posting. Und weiter:

Nur weil ich meine Partnerschaft nicht öffentlich vermarkte, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht vergeben bin. Ruth Moschner, , 2023

So reagieren die Fans auf Ruth Moschners Statement

Für ihre Worte zum Thema Ehe bekommt Ruth Moschner in den Kommentaren viel Lob. "Oh, was für ein wundervolles Statement! Ich finde es auch schlimm, sich immer rechtfertigen zu müssen. Es gibt echt sehr viele Leute, die nicht verstehen können, dass man auch als Single glücklich sein kann" und "So wahr, liebe Ruth! Mit Mitte 30 rechtfertigen, warum kinderlos und Single... ich weiß langsam nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll", schreiben etwa zwei Userinnen. Eine weitere schwärmt: "Starke Worte von einer starken Frau. Du bist echt toll! Danke!"

Andere Nutzer:innen teilen Ruths Meinung über die Ehe zwar nicht, plädieren in den Kommentaren aber trotzdem dafür, über die Lebensmodelle anderer Personen nicht zu urteilen. "Jeder muss auf seine besondere Weise glücklich werden, ich bin verheiratet glücklich. Aber ich kenne viele Paare, die ohne Ehe happy together sind. Wir müssen uns abgewöhnen zu bewerten - in jeglicher Hinsicht", notiert ein weiterer Fan.